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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Çakmak gazı soludu hayatını kaybetti

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Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Çakmak gazı soludu hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'da bir markette rafta bulunan çakmak gazı doldurmaya yarayan spreyle oynadığı ve gazı soluduğu ileri sürülen 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı fenalaştı. Epilepsi krizi geçirdiği iddia edilen küçük çocuk, hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Sahipata Mahallesi'nde önceki gün anne ve babasından habersiz markete giden Mustafa Ali Avcı, market içerisinde bulunan ve çakmak gazı doldurmaya yarayan spreyle oynamaya başladı. Bu sırada çakmak gazı soluyan küçük çocuk fenalaştı. Çocuğun hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar, Mustafa Ali'yi kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü ancak çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Ali Avcı, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Çakmak gazı soludu hayatını kaybetti
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