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Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:37 Son Güncelleme: 12.11.2026 09:38

Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey “ayna” ile ortaya çıktı

14 milyon değerindeki lüks saati koluna takıp mağazadan kaçtı, günler sonra ise özür mektubuyla geri gönderdi! Hırsızlık yaptığını itiraf eden 30 yaşındaki şüphelinin yakalanmasıyla olayın perde arkası da ortaya çıktı.

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Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey ayna ile ortaya çıktı
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Tokyo Metropolitan Polis Departmanı'ndan edinilen bilgilere göre olay, 29 Ekim akşamı saat 19:45 ile 19:55 arasında Nakano Ward bölgesindeki popüler alışveriş merkezi Nakano Broadway'in üçüncü katında bulunan bir saat mağazasında meydana geldi.

Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey ayna ile ortaya çıktı

Adresi ve mesleği henüz bilinmeyen 30 yaşındaki şüpheli, mağazadaki lüks bir Audemars Piguet saati denemek istedi.

Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey ayna ile ortaya çıktı

Saati koluna taktığı andan itibaren yaşananları polise anlatan zanlı, suçlamaları büyük ölçüde kabul ederek, "Saati denediğimde aynada kolumdaki duruşunu gördüm ve çok beğendim.

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Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey ayna ile ortaya çıktı

Nasıl olduğunu anlamadan saati kolumda tutarak mağazadan kaçmışım" diyerek şaşırtıcı bir savunma yaptı.

Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey ayna ile ortaya çıktı

SAATİ ÖZÜR MEKTUBUYLA KURYEYE TESLİM ETTİ

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren polisin üçüncü soruşturma birimi, şüphelinin izini Çarşamba günü Chubu bölgesindeki Aichi eyaletine bağlı Nagoya kentinde buldu.

Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey ayna ile ortaya çıktı

Şüphelin saklandığı tahmin edilen bir apartmanın önünde operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey ayna ile ortaya çıktı

Olayın en ilginç detaylarından biri ise saatin akıbeti oldu.

Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey ayna ile ortaya çıktı

Çalınan lüks saatin, olaydan kısa süre sonra, 1 Kasım tarihinde kurye aracılığıyla mağazaya geri gönderildiği ve paket içerisinden el yazısıyla yazılmış bir özür mektubu çıktığı belirlendi.

Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey ayna ile ortaya çıktı

Sorgusunda kargoyu kendisinin gönderdiğini itiraf eden şüpheli, hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey “ayna” ile ortaya çıktı
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