Çaldığı lüks saati özür notuyla geri gönderdi, yine de yakalandı! Her şey “ayna” ile ortaya çıktı

Adresi ve mesleği henüz bilinmeyen 30 yaşındaki şüpheli, mağazadaki lüks bir Audemars Piguet saati denemek istedi.
Nasıl olduğunu anlamadan saati kolumda tutarak mağazadan kaçmışım" diyerek şaşırtıcı bir savunma yaptı.
SAATİ ÖZÜR MEKTUBUYLA KURYEYE TESLİM ETTİ
Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren polisin üçüncü soruşturma birimi, şüphelinin izini Çarşamba günü Chubu bölgesindeki Aichi eyaletine bağlı Nagoya kentinde buldu.
Şüphelin saklandığı tahmin edilen bir apartmanın önünde operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Olayın en ilginç detaylarından biri ise saatin akıbeti oldu.
Çalınan lüks saatin, olaydan kısa süre sonra, 1 Kasım tarihinde kurye aracılığıyla mağazaya geri gönderildiği ve paket içerisinden el yazısıyla yazılmış bir özür mektubu çıktığı belirlendi.