Çalınan gümüşlerini hırsızdan müşteri gibi tekrar satın aldı

Olay, 13 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen takı ustası Mehmet Ali L., motosikletine yüklediği malzemelerle daha önce birlikte ticaret yaptığı gümüş toptancısı İshak Ş.'nin bulunduğu iş hanına gitti. Bir süre içeride saklanan Mehmet Ali L., mesai saatinin bitmesinin ardından iş hanının kapanmasıyla hırsızlık için harekete geçti. İshak Ş.'nin dükkanının demir kapısının kilitlerini oksijen tüpüyle kesen Mehmet Ali L., bir kısmı külçe 115 kilogram gümüşü yanında getirdiği valiz ve çuvala koyarak, çaldı. Şüphelinin, çaldığı gümüşleri motosikletine yükleyip götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇU REDDETTİ

İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden İshak Ş.'nin ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin evini tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler, bazı aksamlarının sökülerek değiştirildiği ve boyandığı belirlenen motosikleti ele geçirdi. Ayrıca şüpheli Mehmet Ali L.'nin gümüşleri taşıdığı valiz de şüphelinin evinin odunluğunda bulundu. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını ve olayla ilgisinin olmadığını öne süren Mehmet Ali L., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polisin, iki farklı adreste yaptığı aramada çalınan gümüşlerin yaklaşık 55 kilogramını bulunarak sahibine teslim edildi.

GÜMÜŞÜ PARA VEREREK TEKRAR ALDI

Öte yandan İshak Ş.'nin, çalınan gümüşlerinin 550 gramını kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli Lütfi B.'den satın aldığı ortaya çıktı. Polisin soruşturmayı sürdürdüğü sırada Lütfi B.'nin, 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuda gümüş satmak istediği, iş yeri sahibinin de İshak Ş.'yi arayıp, "Gümüş satmak isteyen bir müşteri geldi. İhtiyacın varsa, gelip satın al" diyerek yanına çağırdığı öğrenildi. Dükkana giden İshak Ş.'nin, ürünleri incelediği sırada kendisinden çalınan malzemeler olduğunu anladı. Dikkat çekmemek için hırsızlıktan bahsetmeyen İshak Ş., şüpheliye 45 bin lira ödeyerek ürünleri satın aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYIP GÜMÜŞLER ARANIYOR

Dükkandan ayrılan İshak Ş.'nin, durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri kimliği tespit edilen Lütfi B.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Lütfi B., ifadesinde, "Boş arsada içki içtiğim sırada yanıma tanımadığım iki kişi gelip, ellerinde kelepir gümüş olduğunu söyleyerek satmak istedi. Ben de cebimdeki 30 bin lirayı verip, satın aldım. Hırsızlıktan haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lütfi B. de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis ekiplerinin, kalan gümüşleri bulmak için araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.