Çalıştığı fabrikada öğrendiği ilk yardım bilgisiyle eşinin hayatını kurtardı

Söğüt ilçesinde geçtiğimiz 7 Eylül günü evinin bahçesinde salça kaynatan İnci Malcı, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hüseyin Malcı, yerde hareketsiz yatan eşinin nabzını ve nefesini kontrol etti. Nabzı atmayan ve nefes almayan eşine, çalıştığı fabrikada öğrendiği acil ilk yardım bilgisiyle, önce kalp masajı yaptı sonra suni teneffüs uyguladı. Kalbi atmaya ve yeniden nefes almaya başlayınca da 112'yi aradı. Olay yerine gelen Ambulansla Söğüt Devlet Hastanesine kaldırılan İnci Malcı, buradaki müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi.

ANA KORONER DAMARI YIRTILMIŞ

İnci Malcı, sevk edildiği Eskişehir'de, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muharrem Şenel ve uzman ekibi tarafından gece yarısı acil olarak Bypass ameliyatına alındı. Milyonda bir görülen, Tıpta "sol ana koroner diseksiyonu" olarak bilinen ve kalbin en hayati bölümünü besleyen ana atardamarının yırtıldığı tespit edildi. Saatler süren operasyonun ardından ameliyat başarıyla tamamlandı. Eşinin ilk müdahalesi ve Uzman Doktorların başarılı ameliyatıyla yeniden hayata tutunan 35 yaşındaki İnci Malcı, eşiyle birlikte Ameliyat olduğu hastaneye giderek Op. Dr. Muharrem Şenel ve ekibini ziyaret etti.

DOKTORU O FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Gerçekleşen ziyaretin ardından Hastasının ve ailesinin gülümsediği o mutlu anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Op. Dr. Muharrem Şenel, "Önce eşinin ilk müdahalesi sonra ise yaptığımız Bypass ameliyatıyla hayata tutunan İnci Malcı ve ailesine sağlıklı ve mutlu bir ömür temenni ediyorum" dedi.