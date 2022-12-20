Haberler Yaşam Haberleri Cam bardak silah kabul edildi
Giriş Tarihi: 20.12.2022 07:38

Cam bardak silah kabul edildi

Konya’da bir fabrikada aşçı olarak çalışan Fatma P. (51) 5 ay önce iddiaya göre cep telefonu ile oynadığı gerekçesiyle fabrikada müdür yardımcısı olarak görev yapan Ömer Ş. (27) tarafından dövüldü. Cam bardaklarla kafasına ve sırtına darbeler alan, yerlerde sürüklenmesi sonucu vücudunda çok sayıda morluk olan kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık, yürütülen soruşturma sonucunda her iki şüphelinin de ‘basit yaralama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcılık ayrıca karşılıklı atılan cam bardakları silah kabul etti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Cam bardak silah kabul edildi

Olay, 20 Temmuz tarihinde merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada meydana geldi. Olay tarihinden 1,5 ay önce aşçı olarak fabrikada işe başlayan Fatma P., iddiaya göre fabrikanın müdür yardımcısı Ömer Ş. tarafından elinde telefon olması nedeniyle saldırıya uğradı. Üzerine cam bardak atılan ve yerde sürüklendiğin ileri süren Fatma P. Ömer Ş'nin kardeşi Oğuz Ş'nin araya girmesi üzerine kurtuldu. Darp raporu alan Fatma P. emniyete gidip şikayetçi oldu.

'DAYAK YEDİ, KENDİSİNİ KORUDUĞU İÇİN SUÇLU OLDU'

Fatma P'nin şikayeti sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık iddianamesinde şu ifadelere yer verdi: "Ömer'in Fatma'yı cep telefonu ile görmesi üzerine uyardığı ve bu sebeple tarafların tartışmaya başladığı, sonrasında ise cam bardakları birbirlerine atmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandıkları" belirtilerek her ikisinin de cezalandırılması talep edildi.

CAM BARDAK SİLAH KABUL EDİLDİ

Savcılık Fatma P. ve Ömer Şahin'in 'basit yaralama' suçundan cam bardağı da silah kabul ederek 1,5 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem...
TOKİ SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi kampanyası için ilk detaylar! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin mesajı verdi! Çalışanların beklentisi daha fazla
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı: Çarşamba'yı bekleyin
KYK bursu ilk ödeme ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022-2023 GSB ile KYK burs/kredi ücretleri toplu mu ödenecek?
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
KPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2022: ÖSYM tercih takvimi ile lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cam bardak silah kabul edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA