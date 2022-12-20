Cam bardak silah kabul edildi

Olay, 20 Temmuz tarihinde merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada meydana geldi. Olay tarihinden 1,5 ay önce aşçı olarak fabrikada işe başlayan Fatma P., iddiaya göre fabrikanın müdür yardımcısı Ömer Ş. tarafından elinde telefon olması nedeniyle saldırıya uğradı. Üzerine cam bardak atılan ve yerde sürüklendiğin ileri süren Fatma P. Ömer Ş'nin kardeşi Oğuz Ş'nin araya girmesi üzerine kurtuldu. Darp raporu alan Fatma P. emniyete gidip şikayetçi oldu.

'DAYAK YEDİ, KENDİSİNİ KORUDUĞU İÇİN SUÇLU OLDU'

Fatma P'nin şikayeti sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık iddianamesinde şu ifadelere yer verdi: "Ömer'in Fatma'yı cep telefonu ile görmesi üzerine uyardığı ve bu sebeple tarafların tartışmaya başladığı, sonrasında ise cam bardakları birbirlerine atmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandıkları" belirtilerek her ikisinin de cezalandırılması talep edildi.

CAM BARDAK SİLAH KABUL EDİLDİ

Savcılık Fatma P. ve Ömer Şahin'in 'basit yaralama' suçundan cam bardağı da silah kabul ederek 1,5 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.