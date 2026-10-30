Cam silerken gazete kağıdı kullanmayı bırakın! Daha kolay bir yolu bulundu

ÇAPRAZ SİLME TAKTİĞİ İLE HARİKALAR YARATIN

Temizlik sırasında yapılan en büyük fiziksel hata dairesel hareketlerle ovmaktır; bu yöntem kiri sadece yüzeyde gezdirmekten başka işe yaramıyor. İç yüzeyi dikey, dış yüzeyi ise yatay hareketlerle silmek, herhangi bir leke kaldığında hatanın hangi tarafta olduğunu anında anlamanızı sağlar.