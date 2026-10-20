Cam silerken saatlerce uğraşmaya son! Meğer sırrı mutfaktaki bu doğal malzemeymiş

Sprey şişesinin içerisindeki çayı pencerelerinize sıkın ve mikrofiber veya kuru bir bez ile camları silin.

Siyah çay, içerisinde bulunan tanik asit sayesinde pencerenizde biriken inatçı lekeleri anında temizleyerek pencerelerinizde kirden eser bırakmayacak.

Siyah çay, yalnızca pencereler için değil, aynı zamanda panjurlar, aynalar ve zeminler için de harika bir alternatif olacaktır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör