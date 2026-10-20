Cam silerken saatlerce uğraşmaya son! Meğer sırrı mutfaktaki bu doğal malzemeymiş

Camları temizledikten kısa süre sonra yeniden oluşan toz ve yağmur lekeleri, ev işlerini zorlaştırıyor. Cam yüzeyinde biriken kirler parlak görünümü azaltırken sık sık temizlik yapmayı da gerektiriyor. Ancak cam temizliğinde pahalı ürünlere ihtiyaç duymadan uygulanabilecek pratik yöntemler bulunuyor. İşte camların daha uzun süre temiz ve parlak kalmasına yardımcı olabilecek ekonomik temizlik formülü…
Camlarınızı her zamankinden daha temiz hale getireceğini vadeden ancak beklentilerinizi tam olarak karşılamayan kimyasal ürünlere kıyasla, neredeyse her evde bulunan bu doğal ürünü kullanarak, pencerelerinizi anında temizleyebilirsiniz.
Çaydan elde edilen bu ev yapımı cam temizleyici, camlarınızı iz bırakmadan hem pırıl pırıl yapıyor hem de inatçı lekeler ile anında savaşıyor.
Temizlik uzmanları, pencere temizliğine başlamadan önce dikkat edilmesi gerekilen durumlardan bahsetti.
Uzmanlar, "Pencerelerde silme işlemi sırasında iz oluşmaması için temizleme işleminden önce camlarda bulunan tozu bir bez yardımıyla temizlediğinizden emin olun." diyor.
İlk olarak demlediğiniz çayı soğuduktan sonra bir sprey şişesine aktarın.
Sprey şişesinin içerisindeki çayı pencerelerinize sıkın ve mikrofiber veya kuru bir bez ile camları silin.
Siyah çay, içerisinde bulunan tanik asit sayesinde pencerenizde biriken inatçı lekeleri anında temizleyerek pencerelerinizde kirden eser bırakmayacak.
Siyah çay, yalnızca pencereler için değil, aynı zamanda panjurlar, aynalar ve zeminler için de harika bir alternatif olacaktır.