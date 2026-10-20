Haberler Yaşam Haberleri Cam silerken saatlerce uğraşmaya son! Meğer sırrı mutfaktaki bu doğal malzemeymiş
Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:44 Son Güncelleme: 20.10.2026 14:45

Cam silerken saatlerce uğraşmaya son! Meğer sırrı mutfaktaki bu doğal malzemeymiş

Ev temizliğinin en çok zaman alan aşaması pencereler, artık dert olmaktan çıkıyor! Camlarda matlığa yol açan inatçı lekeleri söküp atmak için kimyasallara gerek yok. Mutfağınızdaki tamamen doğal o tek malzemeyle pencerelerinizde anında pırıl pırıl, lekesiz bir berraklık yakalayabilirsiniz. İşte temizliği zahmetsiz hale getiren mucize yöntem...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Cam silerken saatlerce uğraşmaya son! Meğer sırrı mutfaktaki bu doğal malzemeymiş
  • ABONE OL

Camları temizledikten kısa süre sonra yeniden oluşan toz ve yağmur lekeleri, ev işlerini zorlaştırıyor. Cam yüzeyinde biriken kirler parlak görünümü azaltırken sık sık temizlik yapmayı da gerektiriyor. Ancak cam temizliğinde pahalı ürünlere ihtiyaç duymadan uygulanabilecek pratik yöntemler bulunuyor. İşte camların daha uzun süre temiz ve parlak kalmasına yardımcı olabilecek ekonomik temizlik formülü…

Camlarınızı her zamankinden daha temiz hale getireceğini vadeden ancak beklentilerinizi tam olarak karşılamayan kimyasal ürünlere kıyasla, neredeyse her evde bulunan bu doğal ürünü kullanarak, pencerelerinizi anında temizleyebilirsiniz.

KİMYASALLARI UNUTUN!

Beyaz sirke popüler ve oldukça kullanışlı bir seçenek olsa da, temizlik uzmanları camları temizlemenin en iyi yolunun çay olduğunu söylüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Çaydan elde edilen bu ev yapımı cam temizleyici, camlarınızı iz bırakmadan hem pırıl pırıl yapıyor hem de inatçı lekeler ile anında savaşıyor.

TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE BUNU YAPIN

Temizlik uzmanları, pencere temizliğine başlamadan önce dikkat edilmesi gerekilen durumlardan bahsetti.

Uzmanlar, "Pencerelerde silme işlemi sırasında iz oluşmaması için temizleme işleminden önce camlarda bulunan tozu bir bez yardımıyla temizlediğinizden emin olun." diyor.

PENCERELERİ NASIL TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ?

İlk olarak demlediğiniz çayı soğuduktan sonra bir sprey şişesine aktarın.

Sprey şişesinin içerisindeki çayı pencerelerinize sıkın ve mikrofiber veya kuru bir bez ile camları silin.

Siyah çay, içerisinde bulunan tanik asit sayesinde pencerenizde biriken inatçı lekeleri anında temizleyerek pencerelerinizde kirden eser bırakmayacak.

Siyah çay, yalnızca pencereler için değil, aynı zamanda panjurlar, aynalar ve zeminler için de harika bir alternatif olacaktır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Cam silerken saatlerce uğraşmaya son! Meğer sırrı mutfaktaki bu doğal malzemeymiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA