Çamaşır suyuyla ev temizleyenler dikkat! Uzmanların önerdiği yeni yöntem ortaya çıktı

Mutfaktan banyoya, camlardan tezgahlara kadar evin her köşesinde aynı ürünü kullanmak yerine yüzeye uygun temizleyici seçmek yeni yaklaşımın temelini oluşturuyor. Üstelik çamaşır suyunun yanlış ürünlerle bir araya getirilmesi ciddi riskler oluşturabildiği için temizlik alışkanlıklarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

Yeni yöntem: Her yüzeye aynı ürünü kullanmamak

Ev temizliğinde öne çıkan yaklaşım, bütün yüzeyleri çamaşır suyuyla temizlemek yerine su, uygun yüzey temizleyici ve mikrofiber bez gibi daha hedefli yöntemler kullanmak.

Özellikle toz ve günlük kirlerin temizlenmesinde her seferinde dezenfektan kullanılması gerekmiyor. Bu yöntem hem kullanılan kimyasal miktarının kontrol edilmesini hem de gereksiz ürün kullanımının azaltılmasını sağlayabiliyor.