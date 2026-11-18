DOĞRU YIKAMA PROGRAMINI SEÇİN

Makinenin program seçimi de çarşafların birbirine dolanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bazı çamaşır makinelerinde yatak tekstilleri veya hacimli çamaşırlar için özel programlar bulunuyor. Bu programlar, çarşafların daha fazla suyla ve daha nazik hareketlerle yıkanmasını sağlayabiliyor.