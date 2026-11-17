Yöntemin temelinde suyu emen kuru havlu ve uygulanan hafif basınç bulunuyor. Ancak sonuç, kıyafetin kumaşına, kalınlığına ve sıkma işleminin ne kadar etkili olduğuna göre değişiyor. İnce bir tişörtte daha belirgin sonuç alınabilirken kalın bir kot pantolonun kuruması daha uzun sürebiliyor. Bu yöntem kıyafetleri birkaç dakikada tamamen kurutmuyor, yalnızca kurutma sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor.