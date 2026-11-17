NORVEÇ YÖNTEMİYLE ÇAMAŞIRLAR NASIL DAHA HIZLI KURUYOR?
Çamaşır makinesinden çıkan kıyafetlerin lifleri arasında bir miktar su kalıyor. Norveç yöntemi olarak tanıtılan bu teknikte, nemli giysi kuru bir havluya sarılarak fazla suyun bir bölümünün havluya geçmesi sağlanıyor. Böylece kıyafet, çamaşır ipine asılmadan önce daha az nemli hale geliyor.
Yöntemin temelinde suyu emen kuru havlu ve uygulanan hafif basınç bulunuyor. Ancak sonuç, kıyafetin kumaşına, kalınlığına ve sıkma işleminin ne kadar etkili olduğuna göre değişiyor. İnce bir tişörtte daha belirgin sonuç alınabilirken kalın bir kot pantolonun kuruması daha uzun sürebiliyor. Bu yöntem kıyafetleri birkaç dakikada tamamen kurutmuyor, yalnızca kurutma sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor.
Havlu yöntemi nasıl uygulanıyor?
Uygulaması oldukça kolay olan bu teknikte her seferinde tek bir kıyafet kullanılması öneriliyor. İşte adım adım Norveç yöntemi:
Temiz ve kuru, mümkünse büyük bir havluyu düz bir zemine serin.
Nemli kıyafeti havlunun üzerine düzgünce yerleştirin.
Kıyafet ve havluyu birlikte rulo şeklinde sarın.
Oluşan ruloya ellerinizle birkaç dakika hafifçe bastırın.
Havluyu açarak kıyafeti çıkarın ve çamaşır ipine asın.
Bu işlem sırasında kıyafeti sertçe çekmemek veya burarak sıkmamak gerekiyor. Amaç, kumaşın şeklini bozmadan fazla nemin havluya geçmesini sağlamak.
HER KUMAŞTA AYNI SONUCU VERMİYOR
Havlu yöntemi özellikle pamuklu tişörtler ve ince giysilerde pratik bir çözüm sunabiliyor. Ancak hassas kumaşlarda daha dikkatli olmak gerekiyor. Yünlü ve kolayca şekil değiştirebilen örgü kıyafetlerin bakım etiketindeki kurutma talimatlarına uyulmalı. Bazı giysilerin asılmak yerine düz bir zeminde kurutulması gerekebiliyor.
Ayrıca büyük ve kalın parçalar için standart bir banyo havlusu yeterli olmayabilir. Bu nedenle yöntemi her çamaşırda aynı sonucu verecek bir çözüm olarak değerlendirmemek gerekiyor.
EVDE ÇAMAŞIR KURUTURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Havlu yardımıyla fazla nemi alınan kıyafetlerin kuruması için son aşamada hava dolaşımına ihtiyaç duyuluyor. Çamaşırları birbirine çok yakın asmak, kuruma süresini uzatabiliyor. Bu nedenle parçalar arasında boşluk bırakmak ve mümkün olduğunca havadar bir alan seçmek önem taşıyor.
Ev içinde çamaşır kuruturken ortamın nemini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Pencereleri uygun zamanlarda açarak havalandırma sağlamak, varsa vantilatör fanından yararlanmak faydalı olabilir. Islak çamaşırları doğrudan ısıtıcıların üzerine sermek ise güvenli bir yöntem değil.