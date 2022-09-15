Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kanal D ile Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu!

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Hatırlanacağı üzere dizinin sezon finalinde Nalan ve Hayri öpüşmüştü. Dizinin yeni sezonunda Nalan ve Hayri'yi nelerin beklediği büyük bir merak konusu… Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman? İşte, Camdaki Kız yeni sezon tarihi...
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Feride Sürer, Tamer Levent gibi isimlerin yer aldığı OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisi, 15 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00'da 3. sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu edinen Camdaki Kız dizisinin yeni sezon tanıtımları izleyicilerde büyük merak uyandırdı.
Cezaevinde olan Sedat zor günler geçirmektedir. Kendisine destek ararken hüsrana uğrar. Başta Rafet olmak üzere herkes Sedat'a o malum soruyu sorar. Nalan ise Hayri ile gün geçtikçe daha fazla yakınlaşmaktadır. Bu Feride 'nin dikkatini çekerken asıl sürpriz bir isim tarafından Nalan zor durumda bırakılır. Nalan'a gelen bir not tüm olayların seyrini değiştirecektir.
Nalan'ın odasında bulduğu gizemli not ise Hayri ile arasında olanları bilenlerin sadece ikisi olmadığını gösterir.
Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, psikoloji ve dram türündeki Camdaki Kız dizisinin sezon finali bölümünde Nalan, Hayri'ye olan duygularını itiraf etti ve Hayri'yle öpüştü!
Muzo ve Para'nın düğün hazırlıkları tam gaz devam ederken, aralarındaki tansiyon git gide artan Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar. Nalan, duygularını tüm şeffaflığıyla Hayri'ye anlatır ve yakaladığı cesaretle Hayri'yi öper.
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