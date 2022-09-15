Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kanal D ile Camdaki Kız yeni sezon tarihi belli oldu!

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezaevinde olan Sedat zor günler geçirmektedir. Kendisine destek ararken hüsrana uğrar. Başta Rafet olmak üzere herkes Sedat'a o malum soruyu sorar. Nalan ise Hayri ile gün geçtikçe daha fazla yakınlaşmaktadır. Bu Feride 'nin dikkatini çekerken asıl sürpriz bir isim tarafından Nalan zor durumda bırakılır. Nalan'a gelen bir not tüm olayların seyrini değiştirecektir.

Nalan'ın odasında bulduğu gizemli not ise Hayri ile arasında olanları bilenlerin sadece ikisi olmadığını gösterir.