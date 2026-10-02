Camileri hayatımızın merkezi yapmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılış programında yaptığı konuşmada, bu yılın temasının "Cami ve Sosyal Hayat" olduğunu açıkladı. Arpaguş, hafta kapsamında camilerin bireysel ve toplumsal hayattaki yerinin yeniden ele alınacağını söyledi. Camilerin yalnızca ibadet mekânı olmadığını belirten Arpaguş, bu mekânların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

SOSYAL BAĞLAR VURGUSU

"Her bir cami, bir ibadet mekânı olmanın yanında, bir istikamet pusulasıdır. Bir tevhit nişanesi ve bir vahdet merkezidir" diyen Arpaguş, camilerin tarih boyunca sosyalleşmenin de önemli merkezleri olduğunu söyledi. Camilerin sosyal hayatın yanı sıra geçmişte ticaretin de merkezinde yer aldığını belirten Arpaguş, camilerin çevresindeki arasta, bedesten ve dükkânların ticaretin önemli mekânları olduğunu aktardı. Camilerin yoksulların, yetimlerin ve kimsesizlerin gözetilmesinde de önemli işlevler üstlendiğini kaydetti. Hızlı kentleşme ve Arpaguş, "Modern kent yaşamının ve mesai anlayışının tüm zorluklarına rağmen camiyi hayatın merkezinde tutmaya gayret edelim" çağrısında bulundu. Çocukların ve gençlerin de camilerde cemaatle namaz kılmaya ve cami merkezli etkinliklere katılmaya teşvik edilmesini istedi.



ASIRLIK MABETLER YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından restorasyonları tamamlanan Diyarbakır ve Bingöl'deki 6 caminin, bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağını duyurdu. Bakan Ersoy sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır ve Bingöl'de asırlık 6 mabedimizi yeniden cemaatleriyle buluşturuyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce restorasyonlarını tamamladığımız Diyarbakır'daki Ali Paşa, Melik Ahmet Paşa, Parlı Safa, Cafer-i Tayyar ve Hanbaşı camileri ile Bingöl'deki Balaban Bey Camii'ni cuma namazıyla yeniden ibadete açıyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör