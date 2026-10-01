Camları parlatan mucize formül: Suya 3 damla damlatın, haftalarca toz tutmuyor!

Ev temizliğinde camların rüzgar ve yağmurla anında lekelenmesi çoğumuzun canını sıkan durumların başında geliyor. Uzun süre silinmediğinde iyice yerleşen ve pencereleri matlaştıran inatçı lekeleri sökmek meğer sandığımızdan çok daha kolaymış. Pahalı ve kimyasal içerikli temizlik ürünlerine tonlarca para harcamak yerine, mutfakta hemen elinizin altında duran o tamamen doğal malzeme ile pencerelerinizde tek adımda lekesiz, berrak ve pırıl pırıl bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Beyaz sirke popüler ve oldukça kullanışlı bir seçenek olsa da, temizlik uzmanları camları temizlemenin en iyi yolunun çay olduğunu söylüyor.
Temizlik uzmanları, pencere temizliğine başlamadan önce dikkat edilmesi gerekilen durumlardan bahsetti.
Uzmanlar, "Pencerelerde silme işlemi sırasında iz oluşmaması için temizleme işleminden önce camlarda bulunan tozu bir bez yardımıyla temizlediğinizden emin olun." diyor.
İlk olarak demlediğiniz çayı soğuduktan sonra bir sprey şişesine aktarın.
Sprey şişesinin içerisindeki çayı pencerelerinize sıkın ve mikrofiber veya kuru bir bez ile camları silin.
Sprey şişesinin içerisindeki çayı pencerelerinize sıkın ve mikrofiber veya kuru bir bez ile camları silin.