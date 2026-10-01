Haberler Yaşam Haberleri Camları parlatan mucize formül: Suya 3 damla damlatın, haftalarca toz tutmuyor!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 15:40

Camları parlatan mucize formül: Suya 3 damla damlatın, haftalarca toz tutmuyor!

Ev işlerinde en çok zaman alan pencereleri temizlemek, mutfaktaki o doğal malzeme sayesinde artık saniyeler sürüyor. Camları parlatan bu bütçe dostu formül, yüzeyde koruyucu bir kalkan oluşturarak su ve toz lekelerini tamamen engelliyor.

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Camları parlatan mucize formül: Suya 3 damla damlatın, haftalarca toz tutmuyor!
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Ev temizliğinde camların rüzgar ve yağmurla anında lekelenmesi çoğumuzun canını sıkan durumların başında geliyor. Uzun süre silinmediğinde iyice yerleşen ve pencereleri matlaştıran inatçı lekeleri sökmek meğer sandığımızdan çok daha kolaymış. Pahalı ve kimyasal içerikli temizlik ürünlerine tonlarca para harcamak yerine, mutfakta hemen elinizin altında duran o tamamen doğal malzeme ile pencerelerinizde tek adımda lekesiz, berrak ve pırıl pırıl bir görünüm yakalayabilirsiniz.

KİMYASALLARI UNUTUN!

Beyaz sirke popüler ve oldukça kullanışlı bir seçenek olsa da, temizlik uzmanları camları temizlemenin en iyi yolunun çay olduğunu söylüyor.

Çaydan elde edilen bu ev yapımı cam temizleyici, camlarınızı iz bırakmadan hem pırıl pırıl yapıyor hem de inatçı lekeler ile anında savaşıyor.

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TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE BUNU YAPIN

Temizlik uzmanları, pencere temizliğine başlamadan önce dikkat edilmesi gerekilen durumlardan bahsetti.

Uzmanlar, "Pencerelerde silme işlemi sırasında iz oluşmaması için temizleme işleminden önce camlarda bulunan tozu bir bez yardımıyla temizlediğinizden emin olun." diyor.

PENCERELERİ NASIL TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ?

İlk olarak demlediğiniz çayı soğuduktan sonra bir sprey şişesine aktarın.

Sprey şişesinin içerisindeki çayı pencerelerinize sıkın ve mikrofiber veya kuru bir bez ile camları silin.

Sprey şişesinin içerisindeki çayı pencerelerinize sıkın ve mikrofiber veya kuru bir bez ile camları silin.

Siyah çay, yalnızca pencereler için değil, aynı zamanda panjurlar, aynalar ve zeminler için de harika bir alternatif olacaktır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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