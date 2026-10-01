Camları parlatan mucize formül: Suya 3 damla damlatın, haftalarca toz tutmuyor!

Ev temizliğinde camların rüzgar ve yağmurla anında lekelenmesi çoğumuzun canını sıkan durumların başında geliyor. Uzun süre silinmediğinde iyice yerleşen ve pencereleri matlaştıran inatçı lekeleri sökmek meğer sandığımızdan çok daha kolaymış. Pahalı ve kimyasal içerikli temizlik ürünlerine tonlarca para harcamak yerine, mutfakta hemen elinizin altında duran o tamamen doğal malzeme ile pencerelerinizde tek adımda lekesiz, berrak ve pırıl pırıl bir görünüm yakalayabilirsiniz.