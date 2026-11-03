Camları silerken suya bir kaşık ekleyin! Camlarda iz ve leke kalmayacak

SİRKE HER CAM YÜZEYİNDE KULLANILIR MI?

Sirke, standart cam yüzeylerin temizliğinde kullanılabilse de her malzeme için uygun değildir. Özellikle özel kaplamalı camlarda, ayna yüzeylerinde ve çevresindeki hassas taş, metal ya da doğal malzemelerde üreticinin temizlik talimatlarına uyulması gerekir. Karışımı kullanmadan önce küçük ve görünmeyen bir alanda denemek daha güvenlidir.