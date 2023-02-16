Can cana yaşadılar yan yana gömüldüler

Ziraat mühendisi Niymet- Hüseyin Zeynal Kutlu çifti, 1999'da yaşanan Marmara ve Düzce depremlerine çocukları Büşra ve Gültekin ile birlikte, görev yaptıkları Bolu Seben'de yakalandı. Depremin ardından Adıyaman'a yerleşen çiftin Metin adlı bir çocuğu daha doğdu. Aile, kızları Meryem Büşra (27) ile Gültekin'i (26) büyük fedakârlıkla okutarak doktor olmalarını sağladı. İki kardeş ailelerinin isteği üzerine Adıyaman'da görev yapmaya başladı.Ailenin üçüncü çocuğu Metin de (20) Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi. Aile, asrın deprem felaketine Adıyaman'daki Alitaşı Mahallesi'nde yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği Bozbey Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandı. 5'i de hayatını kaybetti. Meryem Büşra, çok sevdiği kedisi Boncuk'a, Gültekin ise annesine sarılmış halde bulundu. Aile üyeleri enkazdan çıkarılış sıralarına göre mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Boncuk ise Meryem Büşra'nın ayak ucuna gömüldü. Adıyaman Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olan amca Dr. Mustafa Kutlu, kardeşinin ve ailesini anlattı:Anne ve babaları ziraat mühendisiydi ancak anneleri öğretmenlik yapıyordu. Annesi iki yıl önce yakalandığı kolon kanserini iki ay önce yendi. Kardeşim ise Ziraat Bankası Gerger İlçe Şube Müdürü idi. Kardeşimi 3'üncü gün enkazdan yaralı çıkardık ancak kaşık sedyeden büyük sedyeye alırken vefat etti.Üç çocuğunu okutmak için büyük fedakârlıklara katlandılar. Hayatlarını, servetlerini verdiler. 'Biz bu çocuklara mal değil geleceklerini vereceğiz' diyerek okutmak için ciddi özverilerde bulundular. Büşra Kıbrıs'ta okudu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çalışıyordu. Metin ise Ankara'da okudu, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevliydi. Metin ise Adıyaman Tıp Fakültesi'ni tercih etti. Şu anda aileden kimse kalmadı. Öte yandan ailenin yaşadıkları binanın önce iki katlı olarak yapıldığı sonrasında ise üzerine başka katlar inşa edildiği iddia edildi.