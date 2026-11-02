‘Can dostlarına yeni yuva’

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Kaymakamlığı tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen 'Cihanbeylimiz Can Dostlarını Sahipleniyor' projesi halkta karşılık buldu. Hayvan barınağının tam kapasite dolması üzerine hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 590 hayvan yerinde, 20 hayvanda barınaktan olmak üzere 610 hayvan sahiplendirildi. Proje ile barınaktaki hayvanlar sahiplendirilerek, ilçede sahipsiz hayvan kalmaması hedefleniyor. Cihanbeyli Kaymakamlığı Türkiye'de bir ilki yaparak ilçede 'Cihanbeylimiz Can Dostlarını Sahipleniyor' projesini hayata geçirdi. Kaymakam Orhan Gazi Karakaş öncülüğünde hayata geçirilen proje ile ilçedeki 500 hayvan kapasiteli barınak kapasitesinin neredeyse tamamının dolu olması nedeniyle kapasite konusunda yer açmak, ilçede bulunan çiftçilerin, büyükbaş/küçükbaş hayvan sahiplerinin, muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, memurların ve vatandaşların gönüllülük esasıyla mevzuata uygun şekilde ilçede bulunan barınaktan hayvan sahiplenmesini hedefleniyor. Proje, hayvancılık yaptığı için büyükbaş/küçükbaş hayvanlarının korumasını sağlamak isteyen hayvan sahiplerinin ve arazilerini korumak isteyen çiftçilerin de yararına olacak. Proje ile ilçede halk sağlığının korunarak bulaşıcı hastalıkların ve sahipsiz hayvanlardan kaynaklanan güvenlik ve asayiş olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SAHİPLENENE ÖDÜL

Birçok resmi kurum ve ilçe halkı projeye tam destek veriyor. Proje ile hayvan sahiplenenlere birde ödül bekliyor. Barınaktan hayvan sahiplenen vatandaşlara Kaymakamlık tarafından Teşekkür Belgesi veriliyor. Hayvan sahiplenen kamu personeline ise Başarı Belgesi takdim ediliyor. Ayrıca belli bir miktar mama desteği de sağlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör