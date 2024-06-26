Can Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

CAN KIRAÇ KİMDİR?

22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğan Can Kıraç, çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi. Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 1949-50'de Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı.

29 Ağustos 1950'de Ankara'da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi'nde Bernar Nahum'un yanında çalışmaya başladı. 1957 yılında Vehbi Koç'un ortağı olduğu İzmir'deki Egemak şirketine müdür yardımcısı olarak atandı; 1958 yılında ise şirketin müdürlüğüne getirildi. 1963 yılında Koç Holding'in kurucu ortakları arasında yer alan Kıraç, 1968 yılında İstanbul'a dönerek holdingin Otomotiv Grubu'nda çalışmaya başladı.