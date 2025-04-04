Çanakkale Boğazı’nda tarihi geçiş! 12 Denizaltı Şehitler için selam durdu

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan 12 denizaltı, boğazdan sıralı ve disiplinli bir düzende geçerek şehitlere saygı duruşunda bulundu. Bu geçiş, Türk denizcilik tarihinde ilk kez gerçekleşti ve törene katılanlar için unutulmaz bir görüntü oluşturdu.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI VE MİNNET

Tören kapsamında ayrıca İlk Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltımız TCG PİRİREİS'ten çelenk bırakıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Türkiye'nin ilk kadın amirali Tuğamiral Gökçen Fırat, ilk kadın muharip subaylardan Deniz Albay Serhan Aras, en kıdemli denizaltıcı astsubay Deniz Kıdemli Başçavuş Şaban Özel ve ilk kadın astsubaylardan İdari Astsubay Çavuş Merve Şekeroğlu şehitlerin anısına denize çelenk bıraktı.

Ayrıca TCG Karabiga gemisinden denize bırakılan karanfiller, şehitlerin hatırasına duyulan derin minnettarlığı simgeledi. "Vatan size minnettardır. Ebedî istirahatgâhınızda huzur içinde uyuyunuz. Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun." Tören sırasında siren sesleri eşliğinde yapılan bir dakikalık saygı duruşunda, askerler, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler hep birlikte selam durarak, bu topraklar için can veren denizcileri andı. Boğazın serin sularında yankılanan sessizlik, 12 denizaltının selamıyla anlam buldu. Tören, bu tarihi geçişin ardından son buldu.