Çanakkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci, üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...
2022 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!
Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.
Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|160+4
160+4
150+4
140+4
|164
164
154
144
|12.900
12.300
12.251
11.800
|447,77363
505,73405
484,95776
480,11332
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|27.915
26.900
24.560
23.100
|420,78940
483,77832
459,78741
452,28924
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|85+3
75+2
70+2
60+2
|88
77
72
62
|67.348
73.100
83.394
91.900
|373,32475
428,80127
377,66565
349,97360
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|77.936
74.500
88.416
101.000
|362,82746
427,14114
372,20222
340,65607
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|122.169
146.000
167.347
152.000
|325,86779
359,11690
311,07746
303,08709
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|120+3
120+3
130+4
120+3
|123
123
134
123
|139.203
146.000
164.919
177.000
|314,27241
359,06136
312,42963
289,38043
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|25+1
25+1
20+1
—
|26
26
21
—
|171.536
191.000
224.889
—
|295,78268
329,63067
284,66708
—
|ÇAAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|204.409
208.000
218.686
222.000
|280,27982
321,03615
287,13105
270,78010
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
49
|238.828
239.000
282.830
Dolmadı
|266,72701
306,01522
265,36112
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
10
8
|260.874
283.000
Dolmadı
Dolmadı
|259,32479
289,02615
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyomühendislik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|271.646
266.000
286.529
269.000
|255,97172
295,36692
264,29862
255,81507
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|279.889
238.000
227.897
127.000
|253,48524
306,79188
283,55232
319,78078
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|283.406
261.000
268.065
245.000
|252,46548
297,00447
269,79627
262,69730
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|306.236
271.000
271.716
270.000
|246,17041
293,32716
268,67159
255,64132
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|318.358
334.000
366.544
405.000
|243,00318
272,36894
244,98194
225,78198
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|318.894
313.000
321.228
317.000
|242,86377
278,72454
255,19196
244,09285
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|340.466
302.000
304.440
304.000
|237,64364
282,36982
259,43298
246,89333
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
31
31
26
|356.460
361.000
367.873
337.000
|233,79603
265,04644
244,70607
239,74293
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İstatistik
|SAY
|25+1
20+1
—
—
|26
21
—
—
|358.132
391.000
—
—
|233,37923
257,51037
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|359.591
357.000
361.521
364.000
|233,00400
266,10489
246,01293
234,73490
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|365.920
365.000
372.891
344.000
|231,27296
263,91072
243,67396
238,38295
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|8
41
41
39
|Dolmadı
409.000
433.315
Dolmadı
|Dolmadı
253,36199
232,29855
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
40+1
50+2
|8
3
8
25
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|13
21
21
21
|Dolmadı
414.000
409.220
421.000
|Dolmadı
252,32527
236,71089
215,61015
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Teknolojisi (Fakülte)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|7
31
31
21
|Dolmadı
455.000
479.625
Dolmadı
|Dolmadı
244,06862
210,90338
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|SAY
|40+1
60+2
50+2
50+2
|16
40
52
52
|Dolmadı
—
278.802
209.000
|Dolmadı
—
266,54167
275,68771
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|6
72
72
72
|Dolmadı
446.000
411.841
383.000
|Dolmadı
245,71761
236,23091
230,93600
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
1+0
|—
2
—
0
|Dolmadı
479.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
239,53041
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|20+1
15+1
15+1
20+1
|4
16
7
4
|Dolmadı
511.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
234,13295
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|21
72
72
62
|Dolmadı
381.000
349.166
328.000
|Dolmadı
259,97473
248,67960
241,66398
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|25+1
25+1
20+1
10+1
|20
26
21
11
|Dolmadı
379.000
380.012
374.000
|Dolmadı
260,31380
242,24310
232,80339
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji
|SAY
|20+1
20+1
20+1
40+1
|1
21
11
9
|Dolmadı
484.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
238,59994
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|SAY
|20+1
20+1
—
—
|—
21
—
—
|Dolmadı
561.000
—
—
|Dolmadı
226,78715
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarla Bitkileri
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|1
41
41
21
|Dolmadı
438.000
460.036
Dolmadı
|Dolmadı
247,38523
226,35128
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|30+1
30+1
20+1
—
|1
31
9
—
|Dolmadı
505.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
235,02123
Dolmadı
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Zootekni
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|3
36
31
13
|Dolmadı
521.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
232,48960
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|84.086
—
—
—
|327,99581
—-
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|94.782
91.800
105.010
118.000
|322,72723
368,08983
345,59389
324,82099
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
82
62
62
|107.974
69.200
71.974
68.800
|316,67522
379,45568
363,50988
351,70500
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|226.235
216.000
231.589
243.000
|278,81164
320,20196
300,94195
285,43820
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|371.499
298.000
273.599
257.000
|251,45581
298,54736
290,87104
282,28842
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|417.136
375.000
340.609
358.000
|244,82499
282,25545
277,38931
263,09855
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|454.811
408.000
376.437
398.000
|239,84973
276,13347
271,16503
256,94609
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|464.322
456.000
465.506
511.000
|238,65060
268,06470
257,99255
242,37332
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|501.605
513.000
532.957
594.000
|259,49470
249,48890
233,66838
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40+1
40+1
40+1
41+2
|41
41
41
43
|516.714
508.000
531.074
567.000
|232,01748
260,16743
249,71708
236,37519
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3
90+3
90+3
95+3
|93
93
93
98
|523.168
483.000
452.294
485.000
|231,13995
263,92666
259,79342
245,47985
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|556.426
515.000
500.467
555.000
|225,29878
259,12910
253,45851
237,61966
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Enerji Yönetimi
|EA
|30+1
30+1
—
—
|31
31
—
—
|556.801
529.000
—
—
|225,21733
257,26426
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|562.793
517.000
515.669
571.000
|223,61710
258,97308
251,56862
235,99697
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|578.656
455.000
414.611
445.000
|214,56925
268,21579
265,17888
250,45374
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
(İÖ)
|EA
|40+1
50+2
60+2
60+2
|41
52
62
62
|587.630
526.000
509.534
591.000
|198,30730
257,67726
252,31444
233,89896
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|50+2
50+2
50+2
65+2
|15
52
52
36
|Dolmadı
793.000
795.508
Dolmadı
|Dolmadı
226,95760
219,12834
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|4
82
82
54
|Dolmadı
766.000
760.677
Dolmadı
|Dolmadı
229,55693
225,35344
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ekonometri
|EA
|50+2
40+1
40+1
80+2
|1
41
41
22
|Dolmadı
813.000
821.431
Dolmadı
|Dolmadı
225,20219
202,97274
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
—
—
|22
41
—
—
|Dolmadı
685.000
—
—
|Dolmadı
237,94124
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|2
41
41
26
|Dolmadı
763.000
782.311
Dolmadı
|Dolmadı
229,83760
222,04611
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|8
82
82
48
|Dolmadı
737.000
732.696
Dolmadı
|Dolmadı
232,36275
228,66705
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
(İÖ)
|EA
|40+1
50+2
50+2
60+2
|5
52
52
42
|Dolmadı
665.000
703.189
Dolmadı
|Dolmadı
240,16706
231,66794
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
80+2
80+2
100+3
|10
82
82
71
|Dolmadı
733.000
746.257
Dolmadı
|Dolmadı
232,84607
227,12944
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|26
52
52
51
|Dolmadı
646.000
699.124
Dolmadı
|Dolmadı
242,29035
232,07376
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kamu Yönetimi
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|30
82
82
93
|Dolmadı
587.000
555.536
576.000
|Dolmadı
249,56368
246,84867
235,44158
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|50+2
60+2
60+2
90+3
|2
62
62
45
|Dolmadı
790.000
770.768
Dolmadı
|Dolmadı
227,25082
223,95531
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|29
93
93
93
|Dolmadı
593.000
570.841
655.000
|Dolmadı
248,81383
245,13285
227,28273
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
50+2
90+3
|—
52
52
39
|Dolmadı
764.000
766.123
Dolmadı
|Dolmadı
229,73745
224,63012
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
|EA
|50+2
50+2
60+2
75+2
|46
52
62
53
|Dolmadı
704.000
734.971
Dolmadı
|Dolmadı
235,78395
228,41423
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|30+1
30+1
—
—
|16
31
—
—
|Dolmadı
708.000
—
—
|Dolmadı
235,41268
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|80+2
80+2
80+2
95+3
|12
82
82
64
|Dolmadı
707.000
710.963
Dolmadı
|Dolmadı
235,54407
230,89313
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|7
62
62
63
|Dolmadı
774.000
798.093
Dolmadı
|Dolmadı
228,72378
218,35613
Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|38
41
41
62
|Dolmadı
612.000
605.344
699.000
|Dolmadı
246,39550
241,42906
220,66848
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|70+0
117+0
125+0
125+0
|51
58
125
125
|Dolmadı
—
132.997
100.000
|Dolmadı
—
333,04664
333,35117
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|10.233
13.600
—
—
|374,12973
397,39342
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|19.331
19.500
23.223
30.500
|357,70995
387,66918
388,83458
369,60948
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|20.112
19.400
20.610
22.100
|356,61432
387,81205
392,01619
378,50038
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|43.432
38.400
41.870
43.400
|333,73717
367,26259
372,23966
359,32454
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|50+2
50+2
40+1
20+1
|52
52
41
21
|45.032
37.300
43.626
51.600
|32,60144
368,17821
370,98457
354,02889
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
45+2
45+2
|52
52
47
47
|57.165
46.000
63.386
95.600
|324,72405
361,44431
359,16442
333,46813
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Yüksekokul)
|SÖZ
|55+2
55+2
50+2
45+2
|57
57
52
47
|80.873
60.700
64.731
90.000
|312,80180
352,07718
358,43803
335,59468
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|155.282
127.000
137.540
139.000
|287,45036
323,69494
330,45148
319,03399
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|166.875
121.000
110.004
100.000
|284,41771
325,62375
339,31329
331,73414
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
75+2
|62
62
62
77
|233.335
158.000
154.542
153.000
|269,60607
314,24818
325,61684
315,43399
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|170+5
190+5
190+5
200+5
|175
195
195
205
|236.894
120.000
120.986
104.000
|268,91230
325,99013
335,62280
330,22117
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|255.210
172.000
175.764
182.000
|265,41927
310,45686
320,02261
308,02977
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|259.861
204.000
214.318
209.000
|264,55167
302,49539
311,03711
302,02459
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|285.115
204.000
224.784
220.000
|260,07963
302,51047
308,79828
299,91194
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|308.810
213.000
202.694
189.000
|256,20178
300,39015
313,64056
306,58886
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|390.206
361.000
348.945
353.000
|244,20749
271,84784
285,95535
277,28796
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|460.509
—
—
—
|235,10290
—-
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|473.045
294.000
286.709
299.000
|233,48273
283,69289
296,66481
285,51434
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(İÖ-Ücretli) (M.T.O.K.)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|498.751
—
—
—
|229,96563
—-
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|125+4
140+4
140+4
150+4
|81
144
144
154
|Dolmadı
210.000
190.542
169.000
|Dolmadı
301,18030
316,43340
311,11222
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|80+2
90+3
90+3
100+3
|82
93
93
103
|12.395
10.700
11.587
11.600
|400,66853
420,27355
413,42031
400,60206
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Japonca Öğretmenliği
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|18.343
14.500
14.994
14.200
|379,29951
404,29088
399,27799
388,13506
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|18.608
15.900
15.837
13.900
|378,28289
399,10817
395,94640
389,51203
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|306,37179
334,64821
|325.033
293.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|300,54953
324,07575
|356.219
340.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|286,76065
302,21696
|444.030
461.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|286,51219
312,31857
|445.776
400.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|279,36104
301,49547
|499.828
465.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|268,72240
289,72843
|592.553
548.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|267,34075
274,68518
|605.761
673.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|262,88873
274,97279
|649.757
670.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|257,00294
277,88511
|712.711
645.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyokimya
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|254,72776
259,97967
|738.591
817.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gemi İnşaatı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|253,56121
261,86002
|751.874
797.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Adalet
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|252,73126
267,42335
|761.526
741.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|30+1
—
|31
—
|251,35671
—
|777.863
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|249,93424
268,02284
|794.619
735.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|243,60883
261,07643
|869.532
805.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|243,38884
250,13381
|872.189
926.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|241,60387
262,20669
|892.968
793.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|40+1
—
|41
—
|238,70940
—
|926.606
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|234,19631
248,96760
|979.629
939.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|233,28169
245,57254
|990.724
978.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Laboratuvar Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|233,10380
254,57697
|992.910
875.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|231,79603
245,26591
|1.008.882
982.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|231,28964
251,79997
|1.015.039
907.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|231,16120
251,25801
|1.016.565
913.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Adalet
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|230,92723
248,87368
|1.019.509
940.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Spor Yönetimi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|225,71049
239,60756
|1.086.659
1.049.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|225,43710
233,18858
|1.090.309
1.127.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|224,63616
239,11668
|1.100.962
1.055.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|224,41826
233,99995
|1.103.828
1.117.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|222,51040
239,28516
|1.129.534
1.053.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Makine
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|221,23534
236,51009
|1.146.752
1.087.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|221,01796
227,80525
|1.149.756
1.196.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|219,60106
233,29648
|1.168.784
1.126.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bitki Koruma
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|219,43391
214,75646
| 1.170.929
1.371.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Spor Yönetimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|219,20771
235,13748
|1.173.952
1.104.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|218,84065
233,61008
|1.178.851
1.122.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|218,14564
232,67965
|1.188.140
1.134.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|217,38801
232,75552
|1.198.249
1.133.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|217,18323
230,27110
|1.200.944
1.164.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|216,84300
218,15785
|1.205.454
1.325.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|55+2
55+2
|557
57
|216,70207
228,82419
|1.207.331
1.183.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|40+1
—
|41
—
|216,52279
—
|1.209.674
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|214,94561
230,56359
|1.231.149
1.161.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,91712
222,53250
|1.302.375
1.266.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|208,37872
215,22711
|1.325.258
1.364.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|208,27437
219,81037
|1.326.765
1.303.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|207,88406
224,11895
|1.332.669
1.245.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|207,58774
222,84129
|1.337.159
1.262.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Spor Yönetimi
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|205,29798
219,21731
|1.372.058
1.311.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|204,59136
224,18619
|1.382.816
1.244.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|204,50086
231,61926
|1.384.206
1.147.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|202,17843
216,09303
|1.419.751
1.353.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|202,03009
208,34051
|1.422.093
1.460.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Maliye
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|200,58446
216,72692
|1.444.377
1.344.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim,
İletim ve Dağıtımı
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|200,41661
222,71240
|1.446.887
1.264.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
70+2
|62
72
|199,40135
220,82344
|1.462.542
1.289.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|198,89628
218,64430
|1.470.253
1.318.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|197,32213
202,13172
|1.493.645
1.548.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|195,78560
210,17484
|1.515.390
1.434.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|194,92293
236,85807
|1.526.748
1.083.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|194,24804
211,01558
|1.535.581
1.422.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|193,51029
210,07656
|1.544.850
1.435.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|193,28594
203,10880
|1.547.486
1.534.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|25+1
20+1
|26
21
|190,69965
223,45054
|1.575.290
1.254.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|189,84681
209,93318
|1.582.975
1.437.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|189,20458
213,79124
|1.588.125
1.384.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|187,39684
206,52162
|1.599.904
1.485.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|12
52
|Dolmadı
194,66388
|1.602.434
1.651.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70+2
70+2
|58
72
|Dolmadı
206,17228
|1.616.568
1.490.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|8
33
|Dolmadı
—
|1.607.797
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|50+2
50+2
|26
52
|Dolmadı
194,14420
|1.619.141
1.657.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim
İletim ve Dağıtımı
|TYT
|30+1
30+1
|17
31
|Dolmadı
214,33564
|1.602.376
1.377.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Enerji Tesisleri İşletmeciliği
|TYT
|25+1
20+1
|11
21
|Dolmadı
205,11831
|1.608.862
1.506.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fidan Yetiştiriciliği
|TYT
|20+1
20+1
|8
8
|Dolmadı
—
|1.626.477
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fidan Yetiştiriciliği
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
1+0
|0
1
|Dolmadı
225,45200
|—
1.227.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|20+1
20+1
|6
10
|Dolmadı
—
|1.598.506
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|55+2
55+2
|32
57
|Dolmadı
198,68779
|1.624.711
1.597.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|60+2
60+2
|33
62
|Dolmadı
195,52329
|1.625.914
1.640.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|40+1
40+1
|19
41
|Dolmadı
195,69269
|1.624.692
1.638.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|60+2
60+2
|57
62
|Dolmadı
203,75388
|1.615.494
1.525.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|35+1
35+1
|6
23
|Dolmadı
—
|1.527.004
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|35+1
35+1
|30
36
|Dolmadı
202,09329
|1.625.884
1.549.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kooperatifçilik
|TYT
|25+1
30+1
|3
17
|Dolmadı
—
|1.607.569
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|60+2
60+2
|54
62
|Dolmadı
199,42269
|1.626.292
1.587.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Madencilik Teknolojisi
|TYT
|30+1
25+1
|28
26
|Dolmadı
199,12439
|1.621.741
1.591.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|TYT
|55+2
50+2
|19
52
|Dolmadı
196,29412
|1.619.289
1.630.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|TYT
|70+2
70+2
|21
72
|Dolmadı
189,59271
|1.603.674
1.703.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|TYT
|50+2
50+2
|10
42
|Dolmadı
—
|1.603.417
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30+1
30+1
|15
16
|Dolmadı
—
|1.597.986
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|35+1
35+1
|10
18
|Dolmadı
—
|1.599.670
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2
60+2
|50
62
|Dolmadı
194,39411
|1.615.569
1.654.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|30+1
30+1
|17
31
|Dolmadı
187,52080
|1.622.555
1.717.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|35+1
35+1
|19
36
|Dolmadı
181,93216
|1.626.470
1.734.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|25+1
30+1
|5
10
|Dolmadı
—
|1.589.629
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|30+1
30+1
|18
26
|Dolmadı
—
|1.623.709
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sondaj Teknolojisi
|TYT
|25+1
25+1
|8
17
|Dolmadı
—
|1.589.423
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|TYT
|25+1
30+1
|11
11
|Dolmadı
—
|1.572.705
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|TYT
|20+1
20+1
|4
8
|Dolmadı
—
|1.602.627
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turist Rehberliği
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|18
41
|Dolmadı
205,88605
|1.620.010
1.494.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|11
33
|Dolmadı
—
|1.604.362
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|50+2
50+2
|23
52
|Dolmadı
192,50517
|1.617.244
1.675.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|50+2
50+2
|22
52
|Dolmadı
195,28945
|1.609.550
1.643.000