Çanakkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020

2019

2018 Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı

Sırası

2021

2020

2019

2018 Taban

Puanı

2021

2020

2019

2018 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 160+4

160+4

150+4

140+4 164

164

154

144 12.900

12.300

12.251

11.800 447,77363

505,73405

484,95776

480,11332 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 80+2

70+2

70+2

60+2 82

72

72

62 27.915

26.900

24.560

23.100 420,78940

483,77832

459,78741

452,28924 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 85+3

75+2

70+2

60+2 88

77

72

62 67.348

73.100

83.394

91.900 373,32475

428,80127

377,66565

349,97360 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 77.936

74.500

88.416

101.000 362,82746

427,14114

372,20222

340,65607 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 122.169

146.000

167.347

152.000 325,86779

359,11690

311,07746

303,08709

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3

120+3

130+4

120+3 123

123

134

123 139.203

146.000

164.919

177.000 314,27241

359,06136

312,42963

289,38043 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 25+1

25+1

20+1

— 26

26

21

— 171.536

191.000

224.889

— 295,78268

329,63067

284,66708

— ÇAAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 80+2

80+2

80+2

70+2 82

82

82

72 204.409

208.000

218.686

222.000 280,27982

321,03615

287,13105

270,78010 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2

50+2

50+2

60+2 52

52

52

49 238.828

239.000

282.830

Dolmadı 266,72701

306,01522

265,36112

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Öğretmenliği SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

10

8 260.874

283.000

Dolmadı

Dolmadı 259,32479

289,02615

Dolmadı

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik SAY 50+2

50+2

50+2

40+1 52

52

52

41 271.646

266.000

286.529

269.000 255,97172

295,36692

264,29862

255,81507 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 279.889

238.000

227.897

127.000 253,48524

306,79188

283,55232

319,78078 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 283.406

261.000

268.065

245.000 252,46548

297,00447

269,79627

262,69730 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60+2

60+2

50+2

50+2 62

62

52

52 306.236

271.000

271.716

270.000 246,17041

293,32716

268,67159

255,64132 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 318.358

334.000

366.544

405.000 243,00318

272,36894

244,98194

225,78198 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bitki Koruma SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 318.894

313.000

321.228

317.000 242,86377

278,72454

255,19196

244,09285 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 340.466

302.000

304.440

304.000 237,64364

282,36982

259,43298

246,89333 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 30+1

30+1

30+1

25+1 31

31

31

26 356.460

361.000

367.873

337.000 233,79603

265,04644

244,70607

239,74293 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstatistik SAY 25+1

20+1

—

— 26

21

—

— 358.132

391.000

—

— 233,37923

257,51037

—

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 359.591

357.000

361.521

364.000 233,00400

266,10489

246,01293

234,73490 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 365.920

365.000

372.891

344.000 231,27296

263,91072

243,67396

238,38295 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

(KKTC Uyruklu) SAY 1+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 8

41

41

39 Dolmadı

409.000

433.315

Dolmadı Dolmadı

253,36199

232,29855

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği

(İngilizce) SAY 20+1

20+1

40+1

50+2 8

3

8

25 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 13

21

21

21 Dolmadı

414.000

409.220

421.000 Dolmadı

252,32527

236,71089

215,61015 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Teknolojisi (Fakülte) SAY 30+1

30+1

30+1

30+1 7

31

31

21 Dolmadı

455.000

479.625

Dolmadı Dolmadı

244,06862

210,90338

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita Mühendisliği SAY 40+1

60+2

50+2

50+2 16

40

52

52 Dolmadı

—

278.802

209.000 Dolmadı

—

266,54167

275,68771 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) SAY 60+2

70+2

70+2

70+2 6

72

72

72 Dolmadı

446.000

411.841

383.000 Dolmadı

245,71761

236,23091

230,93600 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)

(KKTC Uyruklu) SAY 2+0

2+0

2+0

1+0 —

2

—

0 Dolmadı

479.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

239,53041

Dolmadı

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20+1

15+1

15+1

20+1 4

16

7

4 Dolmadı

511.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

234,13295

Dolmadı

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 21

72

72

62 Dolmadı

381.000

349.166

328.000 Dolmadı

259,97473

248,67960

241,66398 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25+1

25+1

20+1

10+1 20

26

21

11 Dolmadı

379.000

380.012

374.000 Dolmadı

260,31380

242,24310

232,80339 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20+1

20+1

20+1

40+1 1

21

11

9 Dolmadı

484.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

238,59994

Dolmadı

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 20+1

20+1

—

— —

21

—

— Dolmadı

561.000

—

— Dolmadı

226,78715

—

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarla Bitkileri SAY 40+1

40+1

40+1

40+1 1

41

41

21 Dolmadı

438.000

460.036

Dolmadı Dolmadı

247,38523

226,35128

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30+1

30+1

20+1

— 1

31

9

— Dolmadı

505.000

Dolmadı

— Dolmadı

235,02123

Dolmadı

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Zootekni SAY 35+1

35+1

35+1

35+1 3

36

31

13 Dolmadı

521.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

232,48960

Dolmadı

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 60+2

—

—

— 62

—

—

— 84.086

—

—

— 327,99581

—-

—

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 94.782

91.800

105.010

118.000 322,72723

368,08983

345,59389

324,82099 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2

80+2

60+2

60+2 82

82

62

62 107.974

69.200

71.974

68.800 316,67522

379,45568

363,50988

351,70500 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler

(İngilizce) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 226.235

216.000

231.589

243.000 278,81164

320,20196

300,94195

285,43820 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 371.499

298.000

273.599

257.000 251,45581

298,54736

290,87104

282,28842 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 417.136

375.000

340.609

358.000 244,82499

282,25545

277,38931

263,09855 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 454.811

408.000

376.437

398.000 239,84973

276,13347

271,16503

256,94609 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 464.322

456.000

465.506

511.000 238,65060

268,06470

257,99255

242,37332 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 501.605

513.000

532.957

594.000 259,49470

249,48890

233,66838 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40+1

40+1

40+1

41+2 41

41

41

43 516.714

508.000

531.074

567.000 232,01748

260,16743

249,71708

236,37519 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 90+3

90+3

90+3

95+3 93

93

93

98 523.168

483.000

452.294

485.000 231,13995

263,92666

259,79342

245,47985 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 556.426

515.000

500.467

555.000 225,29878

259,12910

253,45851

237,61966 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Enerji Yönetimi EA 30+1

30+1

—

— 31

31

—

— 556.801

529.000

—

— 225,21733

257,26426

—

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 562.793

517.000

515.669

571.000 223,61710

258,97308

251,56862

235,99697 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İÖ) EA 50+2

50+2

50+2

60+2 52

52

52

62 578.656

455.000

414.611

445.000 214,56925

268,21579

265,17888

250,45374 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji

(İÖ) EA 40+1

50+2

60+2

60+2 41

52

62

62 587.630

526.000

509.534

591.000 198,30730

257,67726

252,31444

233,89896 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arkeoloji EA 50+2

50+2

50+2

65+2 15

52

52

36 Dolmadı

793.000

795.508

Dolmadı Dolmadı

226,95760

219,12834

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80+2

80+2

80+2

90+3 4

82

82

54 Dolmadı

766.000

760.677

Dolmadı Dolmadı

229,55693

225,35344

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonometri EA 50+2

40+1

40+1

80+2 1

41

41

22 Dolmadı

813.000

821.431

Dolmadı Dolmadı

225,20219

202,97274

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 40+1

40+1

—

— 22

41

—

— Dolmadı

685.000

—

— Dolmadı

237,94124

—

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte)

(İÖ) EA 40+1

40+1

40+1

40+1 2

41

41

26 Dolmadı

763.000

782.311

Dolmadı Dolmadı

229,83760

222,04611

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 80+2

80+2

80+2

90+3 8

82

82

48 Dolmadı

737.000

732.696

Dolmadı Dolmadı

232,36275

228,66705

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat

(İÖ) EA 40+1

50+2

50+2

60+2 5

52

52

42 Dolmadı

665.000

703.189

Dolmadı Dolmadı

240,16706

231,66794

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 80+2

80+2

80+2

100+3 10

82

82

71 Dolmadı

733.000

746.257

Dolmadı Dolmadı

232,84607

227,12944

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme

(İÖ) EA 50+2

50+2

50+2

60+2 26

52

52

51 Dolmadı

646.000

699.124

Dolmadı Dolmadı

242,29035

232,07376

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi EA 80+2

80+2

80+2

90+3 30

82

82

93 Dolmadı

587.000

555.536

576.000 Dolmadı

249,56368

246,84867

235,44158 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi

(İÖ) EA 50+2

60+2

60+2

90+3 2

62

62

45 Dolmadı

790.000

770.768

Dolmadı Dolmadı

227,25082

223,95531

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 90+3

90+3

90+3

90+3 29

93

93

93 Dolmadı

593.000

570.841

655.000 Dolmadı

248,81383

245,13285

227,28273 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye

(İÖ) EA 50+2

50+2

50+2

90+3 —

52

52

39 Dolmadı

764.000

766.123

Dolmadı Dolmadı

229,73745

224,63012

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği EA 50+2

50+2

60+2

75+2 46

52

62

53 Dolmadı

704.000

734.971

Dolmadı Dolmadı

235,78395

228,41423

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 30+1

30+1

—

— 16

31

—

— Dolmadı

708.000

—

— Dolmadı

235,41268

—

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler

(İÖ) EA 80+2

80+2

80+2

95+3 12

82

82

64 Dolmadı

707.000

710.963

Dolmadı Dolmadı

235,54407

230,89313

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) EA 60+2

60+2

60+2

70+2 7

62

62

63 Dolmadı

774.000

798.093

Dolmadı Dolmadı

228,72378

218,35613

Dolmadı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)

(İÖ) EA 40+1

40+1

40+1

60+2 38

41

41

62 Dolmadı

612.000

605.344

699.000 Dolmadı

246,39550

241,42906

220,66848 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk

(Ücretli) EA 70+0

117+0

125+0

125+0 51

58

125

125 Dolmadı

—

132.997

100.000 Dolmadı

—

333,04664

333,35117 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 10.233

13.600

—

— 374,12973

397,39342

—

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2

60+2

60+2

80+2 52

62

62

82 19.331

19.500

23.223

30.500 357,70995

387,66918

388,83458

369,60948 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 20.112

19.400

20.610

22.100 356,61432

387,81205

392,01619

378,50038 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 43.432

38.400

41.870

43.400 333,73717

367,26259

372,23966

359,32454 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50+2

50+2

40+1

20+1 52

52

41

21 45.032

37.300

43.626

51.600 32,60144

368,17821

370,98457

354,02889 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2

50+2

45+2

45+2 52

52

47

47 57.165

46.000

63.386

95.600 324,72405

361,44431

359,16442

333,46813 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Yüksekokul) SÖZ 55+2

55+2

50+2

45+2 57

57

52

47 80.873

60.700

64.731

90.000 312,80180

352,07718

358,43803

335,59468 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 155.282

127.000

137.540

139.000 287,45036

323,69494

330,45148

319,03399 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 166.875

121.000

110.004

100.000 284,41771

325,62375

339,31329

331,73414 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Coğrafya SÖZ 60+2

60+2

60+2

75+2 62

62

62

77 233.335

158.000

154.542

153.000 269,60607

314,24818

325,61684

315,43399 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) İlahiyat SÖZ 170+5

190+5

190+5

200+5 175

195

195

205 236.894

120.000

120.986

104.000 268,91230

325,99013

335,62280

330,22117 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Tarih SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 255.210

172.000

175.764

182.000 265,41927

310,45686

320,02261

308,02977 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Gazetecilik SÖZ 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 259.861

204.000

214.318

209.000 264,55167

302,49539

311,03711

302,02459 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema

(İÖ) SÖZ 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 285.115

204.000

224.784

220.000 260,07963

302,51047

308,79828

299,91194 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ-Ücretli) SÖZ 50+2

60+2

60+2

70+2 52

62

62

72 308.810

213.000

202.694

189.000 256,20178

300,39015

313,64056

306,58886 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 390.206

361.000

348.945

353.000 244,20749

271,84784

285,95535

277,28796 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) İlahiyat

(M.T.O.K.) SÖZ 20+0

—

—

— 20

—

—

— 460.509

—

—

— 235,10290

—-

—

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Tarih

(İÖ-Ücretli) SÖZ 50+2

60+2

60+2

70+2 52

62

62

72 473.045

294.000

286.709

299.000 233,48273

283,69289

296,66481

285,51434 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) İlahiyat

(İÖ-Ücretli) (M.T.O.K.) SÖZ 15+0

—

—

— 15

—

—

— 498.751

—

—

— 229,96563

—-

—

— ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) İlahiyat

(İÖ-Ücretli) SÖZ 125+4

140+4

140+4

150+4 81

144

144

154 Dolmadı

210.000

190.542

169.000 Dolmadı

301,18030

316,43340

311,11222 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) İngilizce Öğretmenliği DİL 80+2

90+3

90+3

100+3 82

93

93

103 12.395

10.700

11.587

11.600 400,66853

420,27355

413,42031

400,60206 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) Japonca Öğretmenliği DİL 40+1

40+1

40+1

40+1 41

41

41

41 18.343

14.500

14.994

14.200 379,29951

404,29088

399,27799

388,13506 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 18.608

15.900

15.837

13.900 378,28289

399,10817

395,94640

389,51203

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020 Yer.

2021

2020 Taban

Puanı

2021

2020 Başarı

Sırası

2021

2020 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60+2

60+2 62

62 306,37179

334,64821 325.033

293.000 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Devlet) Anestezi TYT 70+2

70+2 72

72 300,54953

324,07575 356.219

340.000 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

(Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2

60+2 62

62 286,76065

302,21696 444.030

461.000 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2

70+2 72

72 286,51219

312,31857 445.776

400.000 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2

70+2 72

72 279,36104

301,49547 499.828

465.000 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(Devlet) Elektronörofizyoloji TYT 55+2

55+2 57

57 268,72240

289,72843 592.553

548.000