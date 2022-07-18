Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:09

Çanakkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, üniversitenin taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) taban puanları nasıl? 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte detaylar…

Çanakkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci, üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

2022 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.

Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 160+4
160+4
150+4
140+4		 164
164
154
144		 12.900
12.300
12.251
11.800		 447,77363
505,73405
484,95776
480,11332
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 80+2
70+2
70+2
60+2		 82
72
72
62		 27.915
26.900
24.560
23.100		 420,78940
483,77832
459,78741
452,28924
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 85+3
75+2
70+2
60+2		 88
77
72
62		 67.348
73.100
83.394
91.900		 373,32475
428,80127
377,66565
349,97360
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 77.936
74.500
88.416
101.000		 362,82746
427,14114
372,20222
340,65607
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 122.169
146.000
167.347
152.000		 325,86779
359,11690
311,07746
303,08709
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3
120+3
130+4
120+3		 123
123
134
123		 139.203
146.000
164.919
177.000		 314,27241
359,06136
312,42963
289,38043
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 25+1
25+1
20+1
 26
26
21
 171.536
191.000
224.889
 295,78268
329,63067
284,66708
ÇAAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 204.409
208.000
218.686
222.000		 280,27982
321,03615
287,13105
270,78010
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
49		 238.828
239.000
282.830
Dolmadı		 266,72701
306,01522
265,36112
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
10
8		 260.874
283.000
Dolmadı
Dolmadı		 259,32479
289,02615
Dolmadı
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 271.646
266.000
286.529
269.000		 255,97172
295,36692
264,29862
255,81507
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 279.889
238.000
227.897
127.000		 253,48524
306,79188
283,55232
319,78078
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 283.406
261.000
268.065
245.000		 252,46548
297,00447
269,79627
262,69730
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 306.236
271.000
271.716
270.000		 246,17041
293,32716
268,67159
255,64132
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 318.358
334.000
366.544
405.000		 243,00318
272,36894
244,98194
225,78198
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bitki Koruma SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 318.894
313.000
321.228
317.000		 242,86377
278,72454
255,19196
244,09285
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 340.466
302.000
304.440
304.000		 237,64364
282,36982
259,43298
246,89333
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
31
31
26		 356.460
361.000
367.873
337.000		 233,79603
265,04644
244,70607
239,74293
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstatistik SAY 25+1
20+1

 26
21

 358.132
391.000

 233,37923
257,51037
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 359.591
357.000
361.521
364.000		 233,00400
266,10489
246,01293
234,73490
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 365.920
365.000
372.891
344.000		 231,27296
263,91072
243,67396
238,38295
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 8
41
41
39		 Dolmadı
409.000
433.315
Dolmadı		 Dolmadı
253,36199
232,29855
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
40+1
50+2		 8
3
8
25		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 13
21
21
21		 Dolmadı
414.000
409.220
421.000		 Dolmadı
252,32527
236,71089
215,61015
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Teknolojisi (Fakülte) SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 7
31
31
21		 Dolmadı
455.000
479.625
Dolmadı		 Dolmadı
244,06862
210,90338
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita Mühendisliği SAY 40+1
60+2
50+2
50+2		 16
40
52
52		 Dolmadı

278.802
209.000		 Dolmadı

266,54167
275,68771
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 6
72
72
72		 Dolmadı
446.000
411.841
383.000		 Dolmadı
245,71761
236,23091
230,93600
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
2+0
2+0
1+0
2

0		 Dolmadı
479.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
239,53041
Dolmadı
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20+1
15+1
15+1
20+1		 4
16
7
4		 Dolmadı
511.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
234,13295
Dolmadı
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 21
72
72
62		 Dolmadı
381.000
349.166
328.000		 Dolmadı
259,97473
248,67960
241,66398
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25+1
25+1
20+1
10+1		 20
26
21
11		 Dolmadı
379.000
380.012
374.000		 Dolmadı
260,31380
242,24310
232,80339
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20+1
20+1
20+1
40+1		 1
21
11
9		 Dolmadı
484.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
238,59994
Dolmadı
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 20+1
20+1
21

 Dolmadı
561.000

 Dolmadı
226,78715
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarla Bitkileri SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 1
41
41
21		 Dolmadı
438.000
460.036
Dolmadı		 Dolmadı
247,38523
226,35128
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30+1
30+1
20+1
 1
31
9
 Dolmadı
505.000
Dolmadı
 Dolmadı
235,02123
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Zootekni SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 3
36
31
13		 Dolmadı
521.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
232,48960
Dolmadı
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 60+2


 62


 84.086


 327,99581
—-
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 94.782
91.800
105.010
118.000		 322,72723
368,08983
345,59389
324,82099
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
60+2
60+2		 82
82
62
62		 107.974
69.200
71.974
68.800		 316,67522
379,45568
363,50988
351,70500
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 226.235
216.000
231.589
243.000		 278,81164
320,20196
300,94195
285,43820
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 371.499
298.000
273.599
257.000		 251,45581
298,54736
290,87104
282,28842
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 417.136
375.000
340.609
358.000		 244,82499
282,25545
277,38931
263,09855
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 454.811
408.000
376.437
398.000		 239,84973
276,13347
271,16503
256,94609
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 464.322
456.000
465.506
511.000		 238,65060
268,06470
257,99255
242,37332
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 501.605
513.000
532.957
594.000		 259,49470
249,48890
233,66838
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40+1
40+1
40+1
41+2		 41
41
41
43		 516.714
508.000
531.074
567.000		 232,01748
260,16743
249,71708
236,37519
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 90+3
90+3
90+3
95+3		 93
93
93
98		 523.168
483.000
452.294
485.000		 231,13995
263,92666
259,79342
245,47985
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 556.426
515.000
500.467
555.000		 225,29878
259,12910
253,45851
237,61966
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Enerji Yönetimi EA 30+1
30+1

 31
31

 556.801
529.000

 225,21733
257,26426
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 562.793
517.000
515.669
571.000		 223,61710
258,97308
251,56862
235,99697
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 578.656
455.000
414.611
445.000		 214,56925
268,21579
265,17888
250,45374
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji
(İÖ)		 EA 40+1
50+2
60+2
60+2		 41
52
62
62		 587.630
526.000
509.534
591.000		 198,30730
257,67726
252,31444
233,89896
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arkeoloji EA 50+2
50+2
50+2
65+2		 15
52
52
36		 Dolmadı
793.000
795.508
Dolmadı		 Dolmadı
226,95760
219,12834
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 4
82
82
54		 Dolmadı
766.000
760.677
Dolmadı		 Dolmadı
229,55693
225,35344
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonometri EA 50+2
40+1
40+1
80+2		 1
41
41
22		 Dolmadı
813.000
821.431
Dolmadı		 Dolmadı
225,20219
202,97274
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1

 22
41

 Dolmadı
685.000

 Dolmadı
237,94124
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 2
41
41
26		 Dolmadı
763.000
782.311
Dolmadı		 Dolmadı
229,83760
222,04611
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 8
82
82
48		 Dolmadı
737.000
732.696
Dolmadı		 Dolmadı
232,36275
228,66705
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat
(İÖ)		 EA 40+1
50+2
50+2
60+2		 5
52
52
42		 Dolmadı
665.000
703.189
Dolmadı		 Dolmadı
240,16706
231,66794
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 80+2
80+2
80+2
100+3		 10
82
82
71		 Dolmadı
733.000
746.257
Dolmadı		 Dolmadı
232,84607
227,12944
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 26
52
52
51		 Dolmadı
646.000
699.124
Dolmadı		 Dolmadı
242,29035
232,07376
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 30
82
82
93		 Dolmadı
587.000
555.536
576.000		 Dolmadı
249,56368
246,84867
235,44158
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 50+2
60+2
60+2
90+3		 2
62
62
45		 Dolmadı
790.000
770.768
Dolmadı		 Dolmadı
227,25082
223,95531
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 29
93
93
93		 Dolmadı
593.000
570.841
655.000		 Dolmadı
248,81383
245,13285
227,28273
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
50+2
90+3
52
52
39		 Dolmadı
764.000
766.123
Dolmadı		 Dolmadı
229,73745
224,63012
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği EA 50+2
50+2
60+2
75+2		 46
52
62
53		 Dolmadı
704.000
734.971
Dolmadı		 Dolmadı
235,78395
228,41423
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 30+1
30+1

 16
31

 Dolmadı
708.000

 Dolmadı
235,41268
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 80+2
80+2
80+2
95+3		 12
82
82
64		 Dolmadı
707.000
710.963
Dolmadı		 Dolmadı
235,54407
230,89313
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 7
62
62
63		 Dolmadı
774.000
798.093
Dolmadı		 Dolmadı
228,72378
218,35613
Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 38
41
41
62		 Dolmadı
612.000
605.344
699.000		 Dolmadı
246,39550
241,42906
220,66848
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk
(Ücretli)		 EA 70+0
117+0
125+0
125+0		 51
58
125
125		 Dolmadı

132.997
100.000		 Dolmadı

333,04664
333,35117
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 10.233
13.600

 374,12973
397,39342
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 19.331
19.500
23.223
30.500		 357,70995
387,66918
388,83458
369,60948
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 20.112
19.400
20.610
22.100		 356,61432
387,81205
392,01619
378,50038
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 43.432
38.400
41.870
43.400		 333,73717
367,26259
372,23966
359,32454
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50+2
50+2
40+1
20+1		 52
52
41
21		 45.032
37.300
43.626
51.600		 32,60144
368,17821
370,98457
354,02889
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
45+2
45+2		 52
52
47
47		 57.165
46.000
63.386
95.600		 324,72405
361,44431
359,16442
333,46813
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Yüksekokul)		 SÖZ 55+2
55+2
50+2
45+2		 57
57
52
47		 80.873
60.700
64.731
90.000		 312,80180
352,07718
358,43803
335,59468
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 155.282
127.000
137.540
139.000		 287,45036
323,69494
330,45148
319,03399
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 166.875
121.000
110.004
100.000		 284,41771
325,62375
339,31329
331,73414
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2
60+2
60+2
75+2		 62
62
62
77		 233.335
158.000
154.542
153.000		 269,60607
314,24818
325,61684
315,43399
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat SÖZ 170+5
190+5
190+5
200+5		 175
195
195
205		 236.894
120.000
120.986
104.000		 268,91230
325,99013
335,62280
330,22117
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 255.210
172.000
175.764
182.000		 265,41927
310,45686
320,02261
308,02977
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 259.861
204.000
214.318
209.000		 264,55167
302,49539
311,03711
302,02459
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 285.115
204.000
224.784
220.000		 260,07963
302,51047
308,79828
299,91194
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 308.810
213.000
202.694
189.000		 256,20178
300,39015
313,64056
306,58886
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 390.206
361.000
348.945
353.000		 244,20749
271,84784
285,95535
277,28796
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 20+0


 20


 460.509


 235,10290
—-
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 473.045
294.000
286.709
299.000		 233,48273
283,69289
296,66481
285,51434
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(İÖ-Ücretli) (M.T.O.K.)		 SÖZ 15+0


 15


 498.751


 229,96563
—-
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 125+4
140+4
140+4
150+4		 81
144
144
154		 Dolmadı
210.000
190.542
169.000		 Dolmadı
301,18030
316,43340
311,11222
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 80+2
90+3
90+3
100+3		 82
93
93
103		 12.395
10.700
11.587
11.600		 400,66853
420,27355
413,42031
400,60206
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Japonca Öğretmenliği DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 18.343
14.500
14.994
14.200		 379,29951
404,29088
399,27799
388,13506
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.608
15.900
15.837
13.900		 378,28289
399,10817
395,94640
389,51203

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2
60+2		 62
62		 306,37179
334,64821		 325.033
293.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 300,54953
324,07575		 356.219
340.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 286,76065
302,21696		 444.030
461.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 286,51219
312,31857		 445.776
400.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 279,36104
301,49547		 499.828
465.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronörofizyoloji TYT 55+2
55+2		 57
57		 268,72240
289,72843		 592.553
548.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 267,34075
274,68518		 605.761
673.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 262,88873
274,97279		 649.757
670.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 75+2
75+2		 77
77		 257,00294
277,88511		 712.711
645.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyokimya TYT 35+1
30+1		 36
31		 254,72776
259,97967		 738.591
817.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gemi İnşaatı TYT 50+2
50+2		 52
52		 253,56121
261,86002		 751.874
797.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Adalet TYT 60+2
60+2		 62
62		 252,73126
267,42335		 761.526
741.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30+1
 31
 251,35671
 777.863
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 249,93424
268,02284		 794.619
735.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi TYT 35+1
30+1		 36
31		 243,60883
261,07643		 869.532
805.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 50+2
50+2		 52
52		 243,38884
250,13381		 872.189
926.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 241,60387
262,20669		 892.968
793.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İç Mekan Tasarımı TYT 40+1
 41
 238,70940
 926.606
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 60+2
60+2		 62
62		 234,19631
248,96760		 979.629
939.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik TYT 40+1
40+1		 41
41		 233,28169
245,57254		 990.724
978.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 233,10380
254,57697		 992.910
875.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 50+2
50+2		 52
52		 231,79603
245,26591		 1.008.882
982.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 40+1
40+1		 41
41		 231,28964
251,79997		 1.015.039
907.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 231,16120
251,25801		 1.016.565
913.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Adalet
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 230,92723
248,87368		 1.019.509
940.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Spor Yönetimi TYT 50+2
50+2		 52
52		 225,71049
239,60756		 1.086.659
1.049.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80+2
80+2		 82
82		 225,43710
233,18858		 1.090.309
1.127.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 70+2
70+2		 72
72		 224,63616
239,11668		 1.100.962
1.055.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 224,41826
233,99995		 1.103.828
1.117.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 90+3
90+3		 93
93		 222,51040
239,28516		 1.129.534
1.053.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine
(İÖ-Ücretli)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 221,23534
236,51009		 1.146.752
1.087.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 30+1
25+1		 31
26		 221,01796
227,80525		 1.149.756
1.196.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 219,60106
233,29648		 1.168.784
1.126.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bitki Koruma TYT 50+2
50+2		 52
52		 219,43391
214,75646		 1.170.929
1.371.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Spor Yönetimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 219,20771
235,13748		 1.173.952
1.104.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 40+1
40+1		 41
41		 218,84065
233,61008		 1.178.851
1.122.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 218,14564
232,67965		 1.188.140
1.134.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 55+2
55+2		 57
57		 217,38801
232,75552		 1.198.249
1.133.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 50+2
50+2		 52
52		 217,18323
230,27110		 1.200.944
1.164.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50+2
50+2		 52
52		 216,84300
218,15785		 1.205.454
1.325.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 55+2
55+2		 557
57		 216,70207
228,82419		 1.207.331
1.183.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40+1
 41
 216,52279
 1.209.674
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 65+2
65+2		 67
67		 214,94561
230,56359		 1.231.149
1.161.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,91712
222,53250		 1.302.375
1.266.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 45+2
45+2		 47
47		 208,37872
215,22711		 1.325.258
1.364.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 208,27437
219,81037		 1.326.765
1.303.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turist Rehberliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 207,88406
224,11895		 1.332.669
1.245.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 207,58774
222,84129		 1.337.159
1.262.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Spor Yönetimi
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 205,29798
219,21731		 1.372.058
1.311.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 204,59136
224,18619		 1.382.816
1.244.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30+1
25+1		 31
26		 204,50086
231,61926		 1.384.206
1.147.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 55+2
55+2		 57
57		 202,17843
216,09303		 1.419.751
1.353.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35+1
35+1		 36
36		 202,03009
208,34051		 1.422.093
1.460.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Maliye TYT 80+2
80+2		 82
82		 200,58446
216,72692		 1.444.377
1.344.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim,
İletim ve Dağıtımı		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 200,41661
222,71240		 1.446.887
1.264.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
70+2		 62
72		 199,40135
220,82344		 1.462.542
1.289.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 198,89628
218,64430		 1.470.253
1.318.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 40+1
40+1		 41
41		 197,32213
202,13172		 1.493.645
1.548.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50+2
45+2		 52
47		 195,78560
210,17484		 1.515.390
1.434.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 194,92293
236,85807		 1.526.748
1.083.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 194,24804
211,01558		 1.535.581
1.422.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50+2
50+2		 52
52		 193,51029
210,07656		 1.544.850
1.435.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50+2
50+2		 52
52		 193,28594
203,10880		 1.547.486
1.534.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 25+1
20+1		 26
21		 190,69965
223,45054		 1.575.290
1.254.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50+2
50+2		 52
52		 189,84681
209,93318		 1.582.975
1.437.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 45+2
45+2		 47
47		 189,20458
213,79124		 1.588.125
1.384.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45+2
40+1		 47
41		 187,39684
206,52162		 1.599.904
1.485.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 12
52		 Dolmadı
194,66388		 1.602.434
1.651.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 58
72		 Dolmadı
206,17228		 1.616.568
1.490.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 8
33		 Dolmadı
 1.607.797
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 50+2
50+2		 26
52		 Dolmadı
194,14420		 1.619.141
1.657.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim
İletim ve Dağıtımı		 TYT 30+1
30+1		 17
31		 Dolmadı
214,33564		 1.602.376
1.377.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Enerji Tesisleri İşletmeciliği TYT 25+1
20+1		 11
21		 Dolmadı
205,11831		 1.608.862
1.506.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fidan Yetiştiriciliği TYT 20+1
20+1		 8
8		 Dolmadı
 1.626.477
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fidan Yetiştiriciliği
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
1+0		 0
1		 Dolmadı
225,45200
1.227.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Geleneksel El Sanatları TYT 20+1
20+1		 6
10		 Dolmadı
 1.598.506
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55+2
55+2		 32
57		 Dolmadı
198,68779		 1.624.711
1.597.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60+2
60+2		 33
62		 Dolmadı
195,52329		 1.625.914
1.640.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 40+1
40+1		 19
41		 Dolmadı
195,69269		 1.624.692
1.638.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 60+2
60+2		 57
62		 Dolmadı
203,75388		 1.615.494
1.525.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 35+1
35+1		 6
23		 Dolmadı
 1.527.004
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 35+1
35+1		 30
36		 Dolmadı
202,09329		 1.625.884
1.549.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kooperatifçilik TYT 25+1
30+1		 3
17		 Dolmadı
 1.607.569
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 60+2
60+2		 54
62		 Dolmadı
199,42269		 1.626.292
1.587.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Madencilik Teknolojisi TYT 30+1
25+1		 28
26		 Dolmadı
199,12439		 1.621.741
1.591.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Maliye
(İÖ)		 TYT 55+2
50+2		 19
52		 Dolmadı
196,29412		 1.619.289
1.630.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 70+2
70+2		 21
72		 Dolmadı
189,59271		 1.603.674
1.703.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50+2
50+2		 10
42		 Dolmadı
 1.603.417
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30+1
30+1		 15
16		 Dolmadı
 1.597.986
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35+1
35+1		 10
18		 Dolmadı
 1.599.670
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2
60+2		 50
62		 Dolmadı
194,39411		 1.615.569
1.654.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Organik Tarım TYT 30+1
30+1		 17
31		 Dolmadı
187,52080		 1.622.555
1.717.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama TYT 35+1
35+1		 19
36		 Dolmadı
181,93216		 1.626.470
1.734.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama TYT 25+1
30+1		 5
10		 Dolmadı
 1.589.629
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30+1
30+1		 18
26		 Dolmadı
 1.623.709
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sondaj Teknolojisi TYT 25+1
25+1		 8
17		 Dolmadı
 1.589.423
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 25+1
30+1		 11
11		 Dolmadı
 1.572.705
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20+1
20+1		 4
8		 Dolmadı
 1.602.627
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turist Rehberliği
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 18
41		 Dolmadı
205,88605		 1.620.010
1.494.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ezine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 11
33		 Dolmadı
 1.604.362
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50+2
50+2		 23
52		 Dolmadı
192,50517		 1.617.244
1.675.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 50+2
50+2		 22
52		 Dolmadı
195,28945		 1.609.550
1.643.000
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Çanakkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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