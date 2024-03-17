Çanakkale Zaferi anısına iki muhteşem konser

Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılı Ankara ve İstanbul sahnelerinde coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, önceki akşam CSO Ada Ankara Ana Salon'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri' gerçekleştirdi. Şef Can Okan yönetimindeki orkestra, soprano Feryal Türkoğlu ve mezzo soprano Ferda Yetişer'in solist olarak yer aldığı konserde seyirci karşısına çıktı. Konserde Ludwig van Beethoven'ın 'Ah! Perfido' konser aryası Op. 65, Gustav Mahler'ın 'Rückert Şarkıları', Jean Sibelius'un 'In Memoriam' Op.59 ve Sergey Rachmaninov'un 'Ölüler Adası Senfonik Şiir' Op.29 eserleri seslendirildi.Çanakkale şehitlerinin anıldığı bir diğer konser de İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşti. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 'Çanakkale Zaferi Konseri'yle dinleyicisiyle buluştu. Programın ilk bölümü, Fransız besteci Hector Berlioz'un 'Truvalılar Operası'nın uvertürü ile başladı. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, sahnede İzmir Devlet Senfoni Orkestrası flüt grup şefi Sonat Sözer'e eşlik etti. Ardından Yalçın Tura'nın eseri Adagio ile duygusal bir bölüme geçildi ve konser 'Şehidin Türküsü' eseri ile sona erdi.