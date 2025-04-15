Çanakkale’de 22 düzensiz göçmen yakalandı!

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Konuya ilişkin Eceabat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Küçükanafarta köyü kırsalında; Afganistan uyruklu 7 erkek yetişkin, 5 kadın yetişkin, 5 kız çocuk, erkek çocuk olmak üzere; toplam 22 düzensiz göçmen tespit edilmiş ve jandarma ekiplerimizce yakalanmıştır.