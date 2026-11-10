Çanakkale’de akılalmaz kaza: Araç hurdaya döndü sürücü sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor...

HASTANELER TEK TEK KONTROL EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Araçtaki hava yastıklarının tam anlamıyla patlamış olmasına rağmen, sürücü koltuğunda kimse yoktu. Kazayı yaralı olarak atlatmış olabileceği ihtimalini değerlendiren güvenlik güçleri, zaman kaybetmeden bölgedeki tüm hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını markaja aldı. Sağlık merkezleri tek tek taranarak yaralı kaydı sorgulandı ancak sürücünün izine rastlanamadı.

PLAKADAN KİMLİĞİ ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Olay yerinde terk edilmiş halde bulunan hurda aracın plakası üzerinden inceleme başlatan ekipler, araç sahibine ve dolayısıyla direksiyondaki gizemli isme ulaşmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör