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Giriş Tarihi: 10.11.2026 15:55

Çanakkale'de akılalmaz kaza: Araç hurdaya döndü sürücü sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor...

Çanakkale’nin Ezine ilçesi çıkışında akılalmaz bir trafik kazası yaşandı. Kontrolden çıkarak hurdaya dönen otomobilde hava yastıkları patladı, ancak sürücü koltuğu boş çıktı. Kazanın ardından adeta buhar olup uçan gizemli sürücü için polis ve jandarma seferber olurken, hastaneler tek tek tarandı. Şimdi herkes o sürücünün nerede olduğunu arıyor.

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Çanakkale’de akılalmaz kaza: Araç hurdaya döndü sürücü sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor...
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Çanakkale'de dün gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, filmleri aratmayacak gizemli olaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre; Ezine çıkışı Bozcaada sapağında seyir halindeki hususi bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şiddetli bir kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelip hurdaya dönerken, ortalık savaş alanına döndü.

HASTANELER TEK TEK KONTROL EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Araçtaki hava yastıklarının tam anlamıyla patlamış olmasına rağmen, sürücü koltuğunda kimse yoktu. Kazayı yaralı olarak atlatmış olabileceği ihtimalini değerlendiren güvenlik güçleri, zaman kaybetmeden bölgedeki tüm hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını markaja aldı. Sağlık merkezleri tek tek taranarak yaralı kaydı sorgulandı ancak sürücünün izine rastlanamadı.

PLAKADAN KİMLİĞİ ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Olay yerinde terk edilmiş halde bulunan hurda aracın plakası üzerinden inceleme başlatan ekipler, araç sahibine ve dolayısıyla direksiyondaki gizemli isme ulaşmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇANAKKALE #EZİNE #BOZCAADA

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Çanakkale'de akılalmaz kaza: Araç hurdaya döndü sürücü sırra kadem bastı! Her yerde aranıyor...
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