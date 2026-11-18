

Salih Orhan

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Salih Orhan ile araçta yolcu olarak bulunan Şerife İnce'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Talha Orhan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talha Orhan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör