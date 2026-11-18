Sabah saat 08.30 sıralarında Yenice ilçesi Gümüşler-Samedeli mevkiinde trafik kazası yaşandı. Salih Orhan idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI
Kontrolden çıkan araç, metrelerce yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler durumu derhal jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Salih Orhan
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Salih Orhan ile araçta yolcu olarak bulunan Şerife İnce'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Talha Orhan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talha Orhan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.