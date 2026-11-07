Çanakkale’de feci kaza! Kimlikleri belli oldu...

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Şiddetli çarpışmanın ardından otomobil bir anda alev alarak adeta alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak yapılan incelemede otomobilde bulunan 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

SEMİH SEVİNÇ VE YASİN GÖGEREN HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, kazada yaşamını yitiren talihsiz kişilerin Çan ilçesinde yaşayan Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu tespit edildi.

Kazada yaralanan TIR şoförü Tayfun Başaran'ın ise Çan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör