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Giriş Tarihi: 07.11.2026 14:14

Çanakkale’de feci kaza! Kimlikleri belli oldu...

Çanakkale’nin Çan ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, otomobilin alev topuna döndüğü feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitirenlerin Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu öğrenilirken, yaralı TIR şoförünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Çanakkale’de feci kaza! Kimlikleri belli oldu...
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında, bir benzin istasyonunun önünde akşam saatlerinde meydana gelen korkunç kazanın detayları netleşti. Edinilen bilgilere göre, Tayfun Başaran yönetimindeki TIR ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Şiddetli çarpışmanın ardından otomobil bir anda alev alarak adeta alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak yapılan incelemede otomobilde bulunan 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

SEMİH SEVİNÇ VE YASİN GÖGEREN HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, kazada yaşamını yitiren talihsiz kişilerin Çan ilçesinde yaşayan Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu tespit edildi.
Kazada yaralanan TIR şoförü Tayfun Başaran'ın ise Çan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇANAKKALE

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Çanakkale’de feci kaza! Kimlikleri belli oldu...
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