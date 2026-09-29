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Giriş Tarihi: 29.09.2026 09:39 Son Güncelleme: 29.09.2026 09:57

Çanakkale'de feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Troya tüneli girişinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı katliam gibi kazada Mustafa Gürel (75) ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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DHA
Çanakkale’de feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü
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Çanakkale'de saat 07.00 sıralarında Ayvacık ilçesindeki Troya tüneli girişindeki kavşakta feci kaza meydana geldi. İzmir'e giden E.Ç. yönetimindeki 34 TT 335 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 DZ 760 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Mustafa Gürel (75) ve Hüseyin Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, aynı araçtaki 3 köpeğin de öldüğü tespit edildi. Yolda güvenlik önemli alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÇANAKKALE #AYVACIK #İZMİR
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Çanakkale'de feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü
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