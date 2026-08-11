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Giriş Tarihi: 11.08.2026 14:55

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu! 59 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 59 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör ise tutuklandı.

İHA Yaşam
Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu! 59 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 organizatör gözaltına alındı.

59 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

59 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen 2 araç, bot motoru, şişme lastik bot ve muhteviyatı yediemine teslim edildi. Gözaltına alınan 6 organizatörden 4'ü tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 59 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÇANAKKALE

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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu! 59 düzensiz göçmen yakalandı
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