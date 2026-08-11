Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu! 59 düzensiz göçmen yakalandı

59 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

59 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen 2 araç, bot motoru, şişme lastik bot ve muhteviyatı yediemine teslim edildi. Gözaltına alınan 6 organizatörden 4'ü tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 59 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör