Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu! 59 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 organizatör gözaltına alındı.
59 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
59 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen 2 araç, bot motoru, şişme lastik bot ve muhteviyatı yediemine teslim edildi. Gözaltına alınan 6 organizatörden 4'ü tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 59 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.