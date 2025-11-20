Çanakkale’de göçmen operasyonu: 4 organizatör tutuklandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanması için 18 Kasım'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 organizatör ve 26 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 4 araç, bir miktar para ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Yakalanan 26 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Yakalanan 4 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.