Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 30.10.2026 05:35

Çanakkale’de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında elektrik direğini çarptıktan sonra savrulan otomobil paramparça olurken, iki kişi hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Çanakkale’de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü
  • ABONE OL

Kaza saat 02.00 sıralarında Çanakkale girişinde meydana geldi. Lapseki'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil Organize Sanayi Kavşağı'nı geçtikten sonra nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde kontrolden çıktı. Otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğini çarptıktan sonra savruldu. Metrelerce sürüklenen araç paramparça olurken ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada otomobil ikiye ayrılıp paramparça olurken, sürücü Efehan Uzkuç ile yanında bulunan Efe Serin ise olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cansız bedeni cenaze aracı ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Efehan Uzkuç'un yakınları sinir krizleri geçirdi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

#ÇANAKKALE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale’de otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA