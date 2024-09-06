Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne-kız hayatını kaybetti

Otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Gülten Yalçıntepe ise ağır yaralı olarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülten Yalçıntepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.