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Giriş Tarihi: 6.9.2024 11:05

Çanakkale'de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne-kız hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil mısır tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü 35 yaşındaki Ünzile Alacaoğlu olay yerinde, 60 yaşındaki annesi Gülten Yalçıntepe ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne-kız hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bayramiç-Ezine Karayolu üzerinde meydana geldi. Bayramiç'ten Ezine'ye seyir halinde olan 35 yaşındaki Ünzile Alacaoğlu idaresindeki otomobil Kızılköy mevkiinde nedeni belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sulama kanalı üzerinden geçen otomobil mısır tarlasına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği otomobil sürücüsü Ünzile Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Gülten Yalçıntepe ise ağır yaralı olarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülten Yalçıntepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Çanakkale'de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne-kız hayatını kaybetti
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