Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne-kız hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bayramiç-Ezine Karayolu üzerinde meydana geldi. Bayramiç'ten Ezine'ye seyir halinde olan 35 yaşındaki Ünzile Alacaoğlu idaresindeki otomobil Kızılköy mevkiinde nedeni belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sulama kanalı üzerinden geçen otomobil mısır tarlasına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği otomobil sürücüsü Ünzile Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.