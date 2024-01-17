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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Canan Karatay’ı dolandıran zanlı gözaltında

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Canan Karatay’ı dolandıran zanlı gözaltında
Şanlıurfa'da aranan şüphelilere yönelik düzenlenen ve 162 polisin katıldığı operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten yaralama, silahlı yağma, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan aranan, 19'u hükümlü toplam 47 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013'te dolandırıldığı olayının şüphelilerinden olan ve hakkında "Silahlı yağma ve dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K.'nın da bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Canan Karatay’ı dolandıran zanlı gözaltında
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