Haberler Yaşam Haberleri Caner Topçu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Duy beni dizisinin Kanat’ı Caner Topçu’nun hayatı
Giriş Tarihi: 7.7.2022 14:47 Son Güncelleme: 7.7.2022 15:27

Caner Topçu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Duy beni dizisinin Kanat’ı Caner Topçu’nun hayatı

Star Tv’nin yeni dizisi Duy Beni ilk bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin başrol oyuncularından Kanat karakterine can verecek Caner Topçu hayatı ve kariyeri ile seyircilerin odak noktası oldu. Hal böyle olunca Caner Topçu kimdir, kaç yaşındadır ve hangi yapımların içerisinde yer almıştır soruları yanıt arıyor. Genç ve yakışıklı oyuncu Caner Topçu yeni dizisiyle ekran karşısına geçecek. Peki, Duy Beni Dizisi Kanat kaç yaş yaşında? Oynadığı diziler neler? İşte hakkında merak edilenler…

Caner Topçu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Duy beni dizisinin Kanat’ı Caner Topçu’nun hayatı

Star TV ekranlarının yeni gözdesi Duy Beni 1. Bölümü ile bu akşam seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Caner Topçu'nun yanısıra Ege Kökenli ve Rabia Soytürk'ün paylaştığı oyuncu kadrosu izleyenlerin ilgisini çekeceğe benziyor. Peki, Kanat karakterine hayat veren Caner Topçu kimdir, sevgilisi var mı, oynadığı diziler neler? İşte Caner Topçu hayatı ve kariyeri…

CANER TOPÇU KİMDİR?

1997 yılının Haziran ayında dünyaya gelen yakışıklı oyuncu aslen İstanbul doğumludur. Tiyatro kökenli bir isimdir. Daha önce bir çok tiyatro oyununda sahne almıştır. Günümüz itibariyle tiyatro'nun yanı sıra sinema ve dizilerde de rol almaktadır. Yaşantısını İstanbul'un Kartal İlçesi'nde sürdürmektedir.

CANER TOPÇU BOYU, KAÇ YAŞINDA?

Boyu 1.84 cm, kilosu 77, burcu ise yengeç'dir. 2021 yılı itibariyle 23 yaşındadır. Eğitimi: Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi. Bazı kaynaklarda Lise'yi Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuduğu belirtiliyor.

Yakışıklı oyuncu İnançtan Zafere, Sarıkamış, Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var isimli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Bilinçsizler adlı sinema filminde Recep karakterini canlandırmış ve 2018 yılında aksiyon, macera ve drama türünde Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk isimli sinema filminde rol almıştır.

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Caner Topçu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Duy beni dizisinin Kanat’ı Caner Topçu’nun hayatı
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