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Giriş Tarihi: 13.9.2024 17:46 Son Güncelleme: 13.9.2024 17:52

Cani evlat annesini öldürüp cesediyle iki gün geçirdi

İstanbul Beyoğlu’nda annesini bıçaklayan Ercan Yıldız annesinin cesediyle evde iki gün kaldı. Komşuların şüphesi üzerine polis eve baskın yaparak annesini bıçaklayıp öldüren Ercan Yıldız’ı gözaltına aldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Cani evlat annesini öldürüp cesediyle iki gün geçirdi

İstanbul Beyoğlu'nda olay, 11 Eylül Çarşamba günü Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Oğlu Ercan Yıldız (22) ile beraber yaşayan Aysel Yıldız 2 gündür işe gitmeyince yakınları ve komşuları sabah saatlerinde eve geldi. Kapıyı açan Ercan Yıldız, annesinin içeride olduğunu söyledi. Ancak anneden ses çıkmayınca olay yerine polis ekibi çağrıldı. Eve giren ekipler, annenin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede Aysel Yıldız'ın bıçaklanarak öldürüldüğü ve yüzünde yastık olduğu tespit edildi. Mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan Ercan Yıldız, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"MADDE BAĞIMLISI ANNESİNİ ÖLDÜRMüŞ 2 GÜN BERABER YAŞAMIŞ"

Mahalle sakini İlhan Ataç "Burada 22-23 yaşlarında madde bağımlısı bir genç vardı. Annesini evde ölü buldular. 2-3 gün olduğu söyleniyor. Çocuk bıçaklamış daha sonra ağzına yastık koymuş. Bu çocuk daha önce de mahallede yabancı madde kullanıyordu. Mahallede bağırıyor, çocuklar korkuyordu.. Çocuk burada annesiyle beraber yaşıyor. O gece de komşulardan görenler olmuş. Annesi işe gitmeyince şüphelenmişler. 'Annen nerede' diye sormuşlar. Daha sonra annesini görünce polise haber vermişler." dedi.

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Cani evlat annesini öldürüp cesediyle iki gün geçirdi
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