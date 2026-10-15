Cani evlattan babasına öldüren bıçak darbesi

Kayseri
'de babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldüren Aslan Dirik, olayın ardından ilaç içerek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Aslan Dirik'in tedavisi sürüyor. Olay, merkez Melikgazi
ilçesi Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerindeki 8 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Süleyman Dirik ile olay anında oğlu alkollü olduğu öğrenilen Aslan Dirik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Dirik babasını bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldürdükten sonra ilaç içerek intihara kalkıştığı belirtilen Aslan Dirik ambulansla hastaneye kaldırıldı. Süleyman Dirik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na götürüldü. Süleyman Dirik ile oğlu Aslan Dirik'in uzun süredir sık sık tartışmalar yaşadıkları öğrenildi.