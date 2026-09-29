Cani koca kurbanı Betül, yaşama tutunamadı

Sakarya
'nın Akyazı
ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde 4 Eylül'de Betül Arık ile eşi Ömür Arık (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömür Arık, eşi Betül Arık'ı bıçakladı. Cani koca kaçarken hastaneye kaldırılan Betül Arık, tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede 24 gündür tedavi gören talihsiz Betül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.