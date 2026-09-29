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Giriş Tarihi: 29.09.2026

Cani koca kurbanı Betül, yaşama tutunamadı

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Cani koca kurbanı Betül, yaşama tutunamadı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde 4 Eylül'de Betül Arık ile eşi Ömür Arık (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömür Arık, eşi Betül Arık'ı bıçakladı. Cani koca kaçarken hastaneye kaldırılan Betül Arık, tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede 24 gündür tedavi gören talihsiz Betül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
#SAKARYA #AKYAZI
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Cani koca kurbanı Betül, yaşama tutunamadı
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