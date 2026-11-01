Cani kocaya 15 yıl ceza

Kilis'te 15 günlük lohusa eşini başını duvara vurmak suretiyle darp ederek ölümüne neden olan eşe verilen 15 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kilis'te 13 Ekim 2021'de Mahmut Muhammet Özyer (29), henüz 15 gün önce Simay adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getiren eşi Fatime Gül Özyer'i (27) darp etti. Komşuların ihbarıyla adrese gelen polis, talihsiz kadını ağır yaralı buldu. Başına aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçiren, burnu kırılan ve vücudunda çok sayıda ağır morluk oluşan genç kadın, önce Kilis Devlet Hastanesi'nde ardından Gaziantep'te özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 Ekim'de hayatını kaybetti.

PİŞKİN SAVUNMA

Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık koca, "Sadece 2 tokat attım. Kafasını ben değil kendisi duvara vurdu. Hastanede de sedyeden düştü. Öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi. İlk yargılamanın bozulmasının ardından mahkeme 15 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 15 yıllık hapis cezasını oy çokluğuyla onadı. Karara karşı oy kullanan iki Yargıtay üyesi ise sanığın eşinin başını defalarca duvara vurarak ölüm riskini göze aldığı, bu nedenle eylemin "olası kastla nitelikli öldürme" suçunu oluşturduğu yönünde değerlendirmede bulunarak şerh düştü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör