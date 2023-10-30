Çankaya’da cinayet: İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

Olay, saat 02.00 sıralarında Fakülteler Mahallesi Yeni Acun Sokak'ta meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Y.S. ve Bahadır Aztekin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Y.S. yanında bulunan bıçakla Bahadır Aztekin'i yaralayıp motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılan Aztekin, hayatını kaybetti. Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olay yerinden kaçtığı motosikletin evinin önünde olduğunu tespit etti. Çevrede yapılan arama sonucu şüpheli Y.S., yakında bulunan bir inşaatta saklanırken yakalandı. İlk ifadesinde suçunu kabul eden Y.S. hakkında adli işlem başlatıldı.