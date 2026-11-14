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Giriş Tarihi: 14.11.2026 13:09

Çankırı'da feci kaza: Baba ile kızını hayattan kopardı! Anne ağır yaralı...

Çankırı'da hafif ticari aracın bariyere çarpmasıyla feci kaza meydana geldi. Kazada hafif ticari araçtaki Murat İlhan (39) ile kızı Zeynep İlhan (9) hayatını kaybetti, eşi Hanife İlhan (37) ise ağır yaralandı.

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Çankırı’da feci kaza: Baba ile kızını hayattan kopardı! Anne ağır yaralı...
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Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolu Kurşunlu ilçesi Çavundur mevkisinde meydana geldi. Murat İlhan'ın kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Murat İlhan ile kızı Zeynep İlhan'ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücünün eşi Hanife İlhan (37) ise kurtarılıp, sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇANKIRI
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Çankırı'da feci kaza: Baba ile kızını hayattan kopardı! Anne ağır yaralı...
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