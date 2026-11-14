Çankırı’da feci kaza: Baba ile kızını hayattan kopardı! Anne ağır yaralı...

Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolu Kurşunlu ilçesi Çavundur mevkisinde meydana geldi. Murat İlhan'ın kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Murat İlhan ile kızı Zeynep İlhan'ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücünün eşi Hanife İlhan (37) ise kurtarılıp, sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör