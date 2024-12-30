Çankırı’da kan donduran kaza: Kamyon ile otomobil birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Çankırı-Yapraklı yolu Uluyazı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan R.K., M.K. ve Ö.F.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartılan yaralılardan M.K. ayakta tedavi edilirken, R.K. ve Ö.F.E. Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.