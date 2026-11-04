ABD’de ara seçimler dengeleri değiştirdi: Demokratlar Senato’da çoğunluğu ele geçirdi! Trump’tan ilk açıklama geldi

TRUMP İRAN KONUSUNDA ALDIĞI KARARI SAVUNDU

Politico'dan Dasha Burns'ün aramasıyla canlı yayına bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerinin şu ana kadarki sonuçlarını değerlendirdi.

Oy pusulasında yer alsaydı seçimleri çok kolay şekilde kazanacakları yorumunu yineleyen Trump, "Oy pusulasında ben varmışım gibi düşünün dedim ama (seçmen) aynı fikirde değildi. Çoğu durumda adayları beğenmediler." diye konuştu.

Trump, Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "her şeyi veto etme hakkı olduğunu ancak 2 yıl boyunca bunu yapmak istemediğini" dile getirdi.

"İRAN KARARIMDAN TAMAMEN EMİNİM"

Trump, seçim sonuçlarının İran'a yönelik politikaya etkisini değerlendirirken de birçok kişinin petrol fiyatlarının İran yüzünden yükseldiği eleştirisinde bulunduğuna işaret etti. Trump, "Ben ülkemizin ve hatta dünyanın uzun vadeli yararı için İran konusunda aldığım kararın kesinlikle doğru olduğuna ve olmaya da devam ettiğine tamamen eminim." dedi.

İran'da tansiyonun yükselip yükselmeyeceği sorusuna ise Trump, bunu değerlendireceklerini ve "bir fırsat" görürlerse bunu yapacaklarını söyledi.

Trump, İran'a yönelik nükleer güç kullanma iddialarına ilişkin ise "Buna ihtiyacım yok. Onları çoktan yıktık." ifadesini kullandı.