ABD’de ara seçimler dengeleri değiştirdi: Demokratlar Senato’da çoğunluğu ele geçirdi! Trump’tan ilk açıklama geldi

ABD'de Kongre'nin yapısını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin geri kalanındaki siyasi hareket alanını doğrudan etkileyecek ara seçimlerde kritik sonuçlar ortaya çıkmaya başladı.
Ülke genelinde milyonlarca seçmen, Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı ile Senatodaki 35 sandalye için oy kullandı.
Oy sayımının sürdüğü seçim gecesinde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu elde ederek önemli bir zafer elde ederken, Temsilciler Meclisinde de Cumhuriyetçiler karşısındaki üstünlüğünü korudu.
Trump ise seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak hem iç politikayı hem de İran'a yönelik kararlarını değerlendirdi ve "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." ifadelerini kullandı.
ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre, Senatodan sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.
Politico'dan Dasha Burns'ün aramasıyla canlı yayına bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerinin şu ana kadarki sonuçlarını değerlendirdi.
Oy pusulasında yer alsaydı seçimleri çok kolay şekilde kazanacakları yorumunu yineleyen Trump, "Oy pusulasında ben varmışım gibi düşünün dedim ama (seçmen) aynı fikirde değildi. Çoğu durumda adayları beğenmediler." diye konuştu.
Trump, Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "her şeyi veto etme hakkı olduğunu ancak 2 yıl boyunca bunu yapmak istemediğini" dile getirdi.
"İRAN KARARIMDAN TAMAMEN EMİNİM"
Trump, seçim sonuçlarının İran'a yönelik politikaya etkisini değerlendirirken de birçok kişinin petrol fiyatlarının İran yüzünden yükseldiği eleştirisinde bulunduğuna işaret etti. Trump, "Ben ülkemizin ve hatta dünyanın uzun vadeli yararı için İran konusunda aldığım kararın kesinlikle doğru olduğuna ve olmaya da devam ettiğine tamamen eminim." dedi.
İran'da tansiyonun yükselip yükselmeyeceği sorusuna ise Trump, bunu değerlendireceklerini ve "bir fırsat" görürlerse bunu yapacaklarını söyledi.
Trump, İran'a yönelik nükleer güç kullanma iddialarına ilişkin ise "Buna ihtiyacım yok. Onları çoktan yıktık." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Texas'ta valilik seçimlerini Demokrat rakibi Gina Hinojosa'ya karşı kaybeden Greg Abbott'a sert çıktı.
Trump, "Teksas Valisi Greg Abbott, siyasi hayatının son 6 ayında RINO (Cumhuriyetçi görünümlü liberal) olmasaydı, kaybetmezdi." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, Abbott için "Orijinal formülüne geri döndü." nitelendirmesinde bulundu ve bu durumu "hiç de hoş bulmadığını" belirtti.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.
ABD'de Kongre ara seçimlerinde Kansas'ta yarışan Demokrat aday Adam Hamilton, Cumhuriyetçi rakibi Roger Marshall'ı geride bırakarak eyaletin Senato koltuğunu geri aldı.
Kansas'ta yarışan Demokrat aday Hamilton, Cumhuriyetçi rakibi Marshall'ı geride bırakarak eyaletin Senato koltuğunu geri kazandı.
Böylece Demokratlar Kuzey Carolina, Güney Carolina, Texas ve Ohio'nun ardından Kansas'ta da Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri almış oldu.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.
Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 173, Cumhuriyetçiler ise 106 sandalye elde etti.
Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.
Sonuçları açıklanan yarışlarda Cumhuriyetçilerin elindeki 9 sandalye Demokratlara geçti.
Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Senatodaki sandalye dağılımı büyük oranda belli oldu.
Bu sonuçlara göre Demokratlar 51 sandalyeye ulaşarak Kongrenin üst kanadı olan Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri aldı.
Demokratlar Kuzey Carolina, Güney Carolina, Texas, Ohio, Kansas ve Iowa eyaletlerindeki Senato sandalyelerini Cumhuriyetçilerden geri alarak önemli bir başarıya imza attı.
Bu sonuçla Demokratlar, şu ana kadarki seçim sonuçlarına göre 6 eyalette Cumhuriyetçilerin elindeki Senato koltuklarını geri almış oldu.
100 sandalyeye sahip Senatoda 51'e ulaşarak burada çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yasama gücünün kontrolü anlamında önemli bir avantajı yeniden sağlamış oldu.
ABD Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak bilinen Texas eyaletindeki Senato yarışını Demokratların adayı James Talarico kazandı.
Talarico, rakibi Ken Paxton'ı geride bırakarak 1988'deen bu yana ilk defa Texas'ın Senato renklerini maviye boyadı ve önemli bir zafere imza attı.
Eyalet genelinde oyların yüzde 59,1'i Talarico'ya giderken, Paxton'ın aldığı oy oranı ise yüzde 39,3'te kaldı.
Talarico, seçim kampanyasında günlük yaşam maliyetlerini düşürmeye ve eyalet başsavcısı olan Paxton'a yöneltilen yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirmeye odaklanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini alan Paxton ise kampanya süresince, Talarico'nun sosyal konulardaki ilerici duruşunun Teksas'ın değerleriyle örtüşmediğini savunmuştu.
Öte yandan, Ohio eyaletindeki Demokrat aday Amy Acton da Cumhuriyetçi rakibi Vivek Ramaswamy'e karşı yarışı kazandı.
Kansas'ta ise yine Demokrat aday Cindy Holcher Cumhuriyetçi rakibi Ty Masterson'a karşı oyların yüzde 51'ini almayı başardı.
Böylece ABD Senato'sunda Cumhuriyetçi Parti'den Demokratlara geçen eyalet sayısı 5'e yükseldi.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.
Texas'ta Demokrat aday James Talarico, Cumhuriyetçi rakibi Ted Cruz'u geride bırakarak, South Carolina'da ise Demokrat aday Annie Andrews, rakibi Darline Graham'ı geçerek Senato koltuklarını Cumhuriyetçilerden aldı.
Ohio'da da Demokrat aday Sherrod Brown, Cumhuriyetçi rakibi Jon Husted'ı mağlup ederek bu eyaletteki Senato koltuğunu geri aldı.
Cumhuriyetçi Partili adaylardan Barry Moore Alabama'da, Kevin Hern Oklahoma'da, Tom Cotton ise Arkansas'ta galip çıktı. Bu partinin adaylarından Wyoming'de Harriet Hageman, West Virginia'da Shelley Moore Capito, Kentucky'de Andy Barr ve Florida'da Ashley Moody Senato'da sandalye kazanan isimlerden oldu.
Colorado'da John Hickenlooper, New Mexico'da Ben R. Lujan ve Oregon'da Jeff Merkley ise Demokrat Partiye sandalye kazandıran adaylardan oldu.
Demokrat Partili adaylardan Jon Ossoff Georgia'da, Mark Warner Virginia'da, Chris Pappas New Hampshire'de ve Juliana Stratton Illinois'de yarışı kazandı.
Massachusetts'te Demokrat Senatör Edward Markey, Rhode Island'da Demokrat Senatör John Reed, New Jersey'de Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi rakipleri karşısında zafer kazandı.
North Carolina'da Roy Cooper'ın seçimleri kazanmasıyla Cumhuriyetçilerin elindeki sandalye Demokratlara geçti. Delaware eyaletinde ise Demokrat Senatör Chris Coons yeniden seçildi.
Buna göre seçime giren Senato koltuklarından 15'ini Demokratlar, 7'sini Cumhuriyetçiler aldı. Böylece Senato'da Demokratlar 49, Cumhuriyetçiler 38 sandalyeye ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerine ilişkin New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Demokratların önde götürdüğü seçimlere ilişkin Trump, "bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu" ve Demokratlarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Trump, "Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz." değerlendirmesinde bulundu.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.
Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 143, Cumhuriyetçiler ise 86 sandalye elde etti.
Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.
Sonuçları açıklanan yarışlarda Cumhuriyetçilerin elindeki 7 sandalye Demokratlara geçti.
Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.
Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü yarışa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Trump, açıklamasında, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.
ABD'de Kongre ara seçimlerinde Güney Carolina'da yarışan Demokrat aday Annie Andrews, rakibi Darline Graham'i geride bırakarak eyaletin Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden aldı.
Demokratlar, Kuzey Carolina'nın ardından Güney Carolina'da da Cumhuriyetçilerin elindeki Senato sandalyesini geri alarak gecenin ikinci sandalye değişimine imza attı.
Güney Carolina'da uzun yıllar senatörlük yapan Cumhuriyetçi Lindsey Graham'in kız kardeşi olan Darline Graham'in seçimi kaybetmesi, eyalette Cumhuriyetçiler için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
Bu sonuçla Senatoda 46 sandalyeye ulaşan Demokratlar, Kongrenin üst kanadında çoğunluğu sağlamaya bir adım daha yaklaştı.
Cumhuriyetçiler ise şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 37 sandalyeyle yarışı sürdürüyor.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.
Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 103, Cumhuriyetçiler ise 61 sandalye elde etti.
Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.
Sonuçları açıklanan yarışlarda Cumhuriyetçilerin elindeki 2 sandalye Demokratlara geçti.
Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.
ABD'de oy sayımının sürdüğü ara seçimlerde, Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, ABD'nin ilk siyahi kadın valisi seçildi.
Bottoms, resmi olmayan sonuçlara göre eyaletin ilk siyahi kadın valisi olurken, eyaletin yönetimi 24 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmiş oldu.
Cumhuriyetçi Rick Jackson'a karşı üstünlük sağlayan Demokrat Parti adayı Bottoms, Georgia eyaletinde vali seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçti.
Daha önce eyaletin en büyük kenti Atlanta'da belediye başkanlığı yapmış bir isim olan Bottoms, aynı zamanda ABD tarihinin de ilk siyahi kadın valisi olmayı başardı.
Bottoms'ın, görev süresi dolan Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp'in yerini almayı hak kazandığı bu zafer Demokratlar için dönüm noktası olurken, Georgia son yıllarda federal seçimlerde önemli bir mücadele alanı haline geldi.
Georgia eyaletinde en son 1998'de Demokrat bir vali seçimi kazanabilmişti.
Demokrat Parti, Georgia eyaletini kazanmak için ulusal çapta bir çaba ortaya koyarken, Bottoms'a birçok önde gelen Demokrat yetkili destek vermiş ve eski ABD Başkanı Barack Obama da bir video mesajla siyahi kadın adaya desteğini açıklamıştı.
Bottoms, 2018-2022 yılları arasında Atlanta belediye başkanlığı yaptığı süre boyunca Cumhuriyetçilerin sürekli saldırılarına maruz kalmıştı.
DEMOKRATLAR NEW YORK VALİLİĞİNİ DE KAZANDI
ABD'de Demokratların kalesi olarak bilinen eyaletlerin başında gelen New York'ta mevcut Demokrat Vali Kathy Hochul (68) koltuğunu korumayı başardı.
Demokrat Parti için çok önemli bir eyalet olan New York'un seçmeni, kadın Vali Hochul'u Cumhuriyetçi rakibi Bruce Blakeman'a tercih etti.
Blakeman'ı kolayca bertaraf eden Hochul, resmi olmayan sonuçlara göre, ara vermeden ikinci defa New York Valiliğini 4 yıl daha yönetmeye hak kazandı.
Hochul, 2021 yılında dönemin Valisi Andrew Cuomo'nun istifasının ardından New York'un ilk kadın valisi olmuş, 2022'de yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Lee Zeldin'i 6 puan farkla geçerek tam dönem için seçildi.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.
Son olarak Wyoming, West Virginia, Kentucky ve Florida eyaletlerinde Cumhuriyetçi Partili adaylar galip çıktı.
Colorado ve New Mexico'da ise Demokrat Partili adaylar yarışı kazandı.
Demokrat Partili adaylar, Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerindeki sandalyeleri de elde etti.
Buna göre seçime giren Senato koltuklarından 4'ünü Cumhuriyetçiler, 11'ini Demokratlar aldı. Böylece Senato'da Cumhuriyetçiler 35, Demokratlar 45 sandalye elde etmiş oldu.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.
Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 79, Cumhuriyetçiler ise 41 sandalye elde etti.
Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.
Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.
Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, Cumhuriyetçi rakibi James D. Hooper'ı rahat bir şekilde geride bırakarak koltuğunu korumayı başardı.
Tlaib, 2019'dan bu yana Michigan 13. bölgenin temsilcisi olarak Temsilciler Meclisinde görev yapıyor.
ABD'de resmi olmayan Kongre ara seçim sonuçları açıklanırken Demokratlar, Kuzey Carolina'daki Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden geri aldı.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokrat aday Roy Cooper, Cumhuriyetçi rakibi Michael Whatley'i mağlup etti.
Kuzey Carolina'daki Senato koltuğunu geri alan Demokratlar için gecenin ilk büyük kazanımı anlamına gelen sonuç, Senatoda çoğunluğu geri kazanmayı hedefleyen Demokratlar için önemli bir kazanç niteliği taşıyor.
Bu sonuçla Demokratlar, Senato'daki toplam koltuk sayısını 43'e çıkarırken, Cumhuriyetçiler 34 sandalyeyle yarışı sürdürüyor.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.
Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 44, Cumhuriyetçiler ise 21 sandalye elde etti.
Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.
ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerinde Demokratlar, Senato'da 9 sandalye kazandı.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.
Demokrat Partili adaylardan Jon Ossoff Georgia'da, Mark Warner Virginia'da, Chris Pappas New Hampshire'de ve Juliana Stratton Illinois'de yarışı kazandı.
Massachusetts'te Demokrat Senatör Edward Markey, Rhode Island'da Demokrat Senatör John Reed, New Jersey'de Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi rakipleri karşısında zafer kazandı.
North Carolina'da Roy Cooper'ın seçimleri kazanmasıyla Cumhuriyetçilerin elindeki sandalye Demokratlara geçti. Delaware eyaletinde ise Demokrat Senatör Chris Coons yeniden seçildi.
Bu sonuçla Senato'da Cumhuriyetçiler 31, Demokratlar 43 sandalye elde etmiş oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, telefonla katıldığı Dan Bongino Show'a, ara seçimlerle ilgili süreci ve muhtemel seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Belediye başkanları kendisiyle çalışmak istemese bile bu liberal şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini gönderip göndermeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump, "Gerekirse bunu yapacağım bir nokta olacak." dedi.
Trump, bu girişimde bulunmak için "Vali veya belediye başkanları tarafından çağrılmanız gerekiyor." diyerek, daha önce Memphis ve New Orleans'ta "vali aradıktan sonra" harekete geçtiğini hatırlattı.
Sunucu bunun üzerine, "sosyalist Demokratları" ve "polisi fonlamayı durdurma rejimini" seçmenin "mavi şehirlerde kan banyosuna geri dönmek" anlamına gelebileceğini öne sürdü.
Trump 2025'te suçla mücadele ve göçmen krizini gerekçe göstererek Memphis ve New Orleans gibi şehirlere birlikleri ile federal ajanları görevlendirmişti.
ABD doğu saatine göre 19.00'dan itibaren Florida, Georgia, New Hampshire, Güney Carolina, Vermont ve Virginia eyaletlerindeki sandıklar kapandı.
Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.
ABD'de ilk sandıkların kapanmaya başladığı Kongre ara seçimlerine ilişkin sandık çıkış anketleri kamuoyuna yansıdı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı ülke geneli sandık çıkış anketine göre, seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı, "ekonomik durum ile hayat pahalılığın" ülkenin en önemli sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Her 10 katılımcıdan 8'i, enflasyonun hane halklarına "ciddi" veya "orta derecede" maddi sıkıntı yaşattığını belirtirken, katılımcılar özellikle benzin ve gıda fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olduklarını vurguladı.
Ankete katılanların yaklaşık yüzde 30'u ise demokrasinin durumunun en önemli sorun olduğu görüşünü dile getirdi ve bu kapsamda "yolsuzluklar" konusunda endişeli olduklarını kaydetti.
Buna mukabil katılımcıların yaklaşık sadece yüzde 10'u göçmenlik ve sağlık hizmetleri konusunun ülkenin en önemli meselesi olduğu görüşünü dile getirdi.
Aynı sandık çıkış anketine göre seçmenlerin yaklaşık dörtte üçü, ülkedeki mevcut durumdan dolayı "öfkeli" veya "memnuniyetsiz" olduklarını belirtti.
Ankete katılanların yaklaşık yüzde 60'ı normalin üzerindeki fiyat artışlarının "Trump'ın kontrolü dışındaki faktörlerden ziyade, Trump'ın politikalarından kaynaklandığını" düşündüğünü belirtti.
Ayrıca, seçmenlerin yaklaşık yüzde 70'i "Kongre'nin başkanlık üzerinde daha fazla denetim ve denge sağlaması" gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Öte yandan seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı, "Trump'ın başkanlık performansından memnun olmadığı" görüşünü dile getirdi.
ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemleri Indiana ve Kentucky eyaletlerinde tamamlandı.
ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.
Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.
Saat farkı nedeniyle en son sandığın yerel saat ile 01.00'de (TSİ 09.00) Alaska'da kapanması bekleniyor.