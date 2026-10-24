Canlı bahiste manipülasyona operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "PAYMIX 5" soruşturmasında, yasa dışı bahis oyuncularının yatırdıkları paradan son işlem tarihlerine kadar ayrıntılı listelerle takip edildiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarlarının, işlem sayılarının, son yatırım tarihlerinin ve aktiflik durumlarının ayrıntılı listelerde tutulduğu belirlendi. Oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" gibi gruplara ayrıldığı; bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun hakkı tekliflerinin ise müşteri bazında kaydedildiği tespit edildi.

YÜKSEK TUTARA ÖZEL TEKLİF

İncelemelerde, uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanya listelerinin de bulunduğu ortaya çıktı. Yüksek tutarda yatırım yapan oyuncular için ise özel teklifler hazırlandığı belirlendi. Şüphelilerin oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurduğu, bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürüttüğü tespit edildi. Spor verisi analitiği alanında faaliyet yürüten bir firmada "Veri Analisti" olarak çalışan O.B.K. isimli kişinin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahis sistemini 7 saniye geciktirerek, skor oluştuktan sonra bahis oynanmasını sağladığı ve bu yöntemle söz konusu firma ile birlikte çalıştığı bahis firmalarını toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan O.B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devam eden çalışmalarda; tutuklanan O.B.K.'nın banka hesaplarında toplam 192 milyon lira tutarında para giriş-çıkışı bulunduğu ve yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik 23 Ekim 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, O.B.K. ile bağlantılı oldukları, birlikte hareket ettikleri belirlenen sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör