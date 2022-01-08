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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Canlı canlı cehennemi yaşadılar

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Canlı canlı cehennemi yaşadılar

Kaldıkları apart otelin sahibi ve arkadaşları tarafından kurşunlanıp darp edilen Ali K.G., “Bize mezar kazdırıp içine gömdüler. O sırada uyuşturucu içiyorlardı” dedi

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir apartta kalan Ali K.G. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de Abdullah A.'nın yanı sıra Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin silahlı saldırısına uğradı. İkiliyi araca alan şüpheliler, ormanlık alanda çukur kazdırdıkları iki arkadaşı boyunlarına kadar mezara gömdü.


Zanlı Abdullah A.

MAĞDURUN İFADESİNE SABAH ULAŞTI
Şans eseri kurtulan Ali K.G. ile Muhammet Ç., jandarmaya sığındı. SABAH, Ali K.G.'nin ifadesine ulaştı: "Apart sahibi Abdullah A.'ya bin 500 lira borç vermiştim. Odayı daha pahalıya kiralamak için bizi çıkartmak istedi. Ben de, 'Borcunu ver, çıkarız' dedim. Aramızda kavga yaşandı. Yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Abdullah A. arkadaşlarıyla yanımıza geldi. Ayağımızın yanına doğru ateş ettiler. Daha sonra uzaklaştılar. 05.00 sıralarında aparta gittik. Abdullah A. ve arkadaşları 13 numaralı odadaymış. Yine arbede yaşandı. Mücahit B. beni ve arkadaşımı silahla yaraladı. Sabah bizi, bilmediğimiz bir ormanlık alana götürdüler. Yanlarında getirdikleri kazma ve kürekle toprağı kazmamızı istediler. Bir süre toprağı kazdıktan sonra çukura girmemizi isteyip üzerimize toprak atmaya başladılar. Sadece kafamız toprağın üzerinde kalacak şekilde gömüldük. Bu sırada şüpheliler uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Daha sonra arabaya binip gittiler. Yaklaşık yarım saat uğraşıp gömülü yerden kendimizi kurtardık."
Olay sonrası yakalanan zanlılardan Fırat A. ve Güven E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah A. ve Mücahit B. ise aranıyor.

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Canlı canlı cehennemi yaşadılar
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