SON DAKİKA| İsrail seçimlerinde kritik saatler: Sandıktan hangi sonuç çıkacak? İşte Netanyahu ve muhalefet bloklarının son durumu

Merkez Seçim Komitesi tarafından yerel saatle sabah 07.43 itibarıyla yayımlanan kısmi sonuçlara göre, oy sayımında sandıkların yüzde 55,4'üne ulaşıldı.
Mevcut sonuçlarda Netanyahu'nun liderliğindeki blok 56 sandalye, Netanyahu karşıtı blok 49 sandalye alırken, Arap partilerinin sandalye sayısı 15 olarak kaydedildi.
Yüzde 3,25'lik seçim barajını aşamayan partiler arasında Yedekler yüzde 2,7, İsrail Halkı yüzde 1,7 ve Haredi Kamuoyu yüzde 0,2 oy oranında bulunuyor.
Sonuçların kısmi olduğu ve sayım devam ettikçe değişebileceği belirtilirken, askerlerin oyları da dahil olmak üzere çift zarflı oyların daha sonraki aşamada sayılacağı bildirildi.
İşte İsrail seçimlerinde dakika dakika son gelişmeler...
Merkez Seçim Komitesi tarafından yerel saatle sabah 07.43 itibarıyla yayımlanan kısmi sonuçlara göre, oy sayımında sandıkların yüzde 55,4’üne ulaşıldı.
Mevcut sonuçlarda Netanyahu’nun liderliğindeki blok 56 sandalye, Netanyahu karşıtı blok 49 sandalye alırken, Arap partilerinin sandalye sayısı 15 olarak kaydedildi.
Yüzde 3,25’lik seçim barajını aşamayan partiler arasında Yedekler yüzde 2,7, İsrail Halkı yüzde 1,7 ve Haredi Kamuoyu yüzde 0,2 oy oranında bulunuyor.
Yerel saatle sabah 07.27 itibarıyla sandıkların yüzde 53,7’sinin sayılmasıyla birlikte, Merkez Seçim Komitesi tarafından yayımlanan kısmi sonuçlara göre Netanyahu yanlısı blok 55, Netanyahu karşıtı blok ise 50 sandalye kazandı.
İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, sayılan oylara göre, Netanyahu bloğu yüzde 50,4'ten 48,7'ye gerilerken, muhalefetteki diğer partiler ise yüzde 49,6'dan yüzde 51,3'e yükseldi.
Netanyahu bloğu yaklaşık 778 bin 400 oyda kalırken, diğer partiler ise yaklaşık 819 bin 500 oy aldı.
Netanyahu bloğu dışındaki partilerin ulaştığı yüzde 51,3'lük oranın içinde, oyların yaklaşık yüzde 12'sinde Arap listelerinin yer aldığı aktarıldı.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi yüzde 8,3 oy alırken, Raam partisi ise yüzde 3,7 oy oranına ulaştı.
Partiler bazında Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi yüzde 22,2 ile kısmi sonuçlarda ilk sıradaki yerini korurken, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi yüzde 15,4 ile ikinci sırada yer aldı.
Ortak Liste yüzde 8,3 ile üçüncü sırada gelirken, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Listesi yüzde 8,2 oy oranı elde etti.
Birleşik Tevrat Yahudiliği yüzde 6,7, İsrail Evimiz Partisi yüzde 6,4, Yahudi Gücü Partisi yüzde 6 ve Demokratlar Partisi yüzde 5,9 oy aldı.
Şas Partisi ile Dini Siyonizm Partisi yüzde 5,7'şer, Raam yüzde 3,7, Yedekler ve Ekonomi Partisi yüzde 2,7, Amha Yisrael ise yüzde 1,8 oy oranına ulaştı.