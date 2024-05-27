Canlı yayınla mezar ziyareti

Teknolojinin ilerlemesiyle mezar ziyaretleri de değişmeye başladı. Aile kabristanını ziyarete vakit bulamayan, başka şehir ya da ülkede yaşayan bireyler, sevdiklerine ait mezarları için bakım hizmetleri veren şirketlerinden yararlanıyor. Bu sayede hem mezar bakımını yaptırıyor hem de bu şirketler aracılığıyla bir hoca tutup Kur'an-ı Kerim okutuyor. Mekanicennetolsun.com'dan hizmet veren şirketin genel müdürü Ali Kemal Özgenç, mezar bakımlarının isteğe göre canlı yayın açılarak yapıldığını belirterek, "Dua ve Kuran'ı Kerim okunmasını talep edip canlı yayında izlemek isteyenler oluyor. Mezara bir hoca götürüp canlı yayın açıyoruz. Bazen müşterimiz canlı yayın esnasında ağlıyor, hüzünleniyor. Biz de onların duygularına ortak oluyoru" dedi.