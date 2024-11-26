Cansız bedeni Hollanda’da bulunmuştu! Almanya’da görevli imam Fatih Eryılmaz toprağa verildi





İki çocuk babası olan Eryılmaz, yaklaşık iki aydır Almanya'nın Duisburg şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii'nde din görevlisi olarak çalışıyordu. 6 Kasım'da kaybolan Eryılmaz'ın cansız bedeni, 17 Kasım'da Hollanda'nın Zaltbommel kenti yakınlarında Ren Nehri'nde bulunmuştu.