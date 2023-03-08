Carrefour Çalışma Saatleri – Carrefour Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Ülkemizde açılan ilk süper market Carrefour 'dur. Carrefour hakkında en merak edilen sorulardan biri de açılış ve kapanış saatidir. 2023 Carrefour çalışma saatleri Carrefour kaçta açılıyor, sorusuna kesin bir yanıt veremeyiz. Hafta içi ve hafta sonu Carrefour saat kaçta açılıyor¸ kaçta kapanıyor, dediğimizde kimi şubeler sabah 08.00'de açılırken kimisinin 10.00'da açıldığını öğreniriz. Kaça kadar açık dediğimizde ise genellikle 22.00'ye kadar açık olduğunu görürüz.

Carrefour Tarihçesi

Carrefour adıyla açılan ilk market 22 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'un İçerenköy semtinde açılmıştır. Bu market aynı zamanda Türkiye'de açılan ilk süpermarket olmuştur. 1996 yılında ise CarrefourSA adı kullanılmaya başlanmıştır. CarrefourSA'nın hipermarket, süpermarket, gurme market ve mini market türünde market zincirleri vardır. CarrefourSA, 1999 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren pek çok market zinciriyle satın almalar yoluyla birleşme yaşamıştır. Carrefour'un Fransa'daki diğer bir markası olan Champion marketler zinciri, Türkiye versiyonu olarak ChampionSA adıyla Kasım 2000'de Fulya'da açıldı.[8] Ancak 2007 yılında, CarrefourSA isminin müşteriler tarafından daha çok tercih edilmesi sebebiyle bütün ChampionSA'lar CarrefourSA Express marketlere dönüştürüldü.

Carrefour Çalışma Saatleri

Carrefour çalışma saatleri bulunduğu yere göre değişiklik gösterir. Alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan şubeler alışveriş merkezinin çalışma saatlerine göre çalışırken diğer şubelerin açışış kapanış saatleri farlılık gösterir.

Carrefour Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

CarrefourSA açılış saati 08.00 ve 10.00 arasında değişir. Saat sabah 08.00 ila 10.00 arasında başlayan CarrefourSA mesai saatleri bitimine kadar hizmet vermeye devam eder. Vardiyalı sistemle çalışan mağaza çalışanları ve satış danışmanları öğle arası vermez. Bu nedenle CarrefourSA öğle arası saatleri arasında da hizmet vermeye devam eder. Bazı mağazalarda cuma günleri kapanma görülse de CarrefourSA cuma çalışma saatleri içerisinde herhangi bir kapanma olmadan mesai bitimine kadar çalışmaya devam eder.

Haftanın her günü aynı saat aralığında hizmet vermektedir. CarrefourSA kapanma saati genel olarak tüm şubelerde aynı olsa da bazı istisnai durumlardan dolayı şubelerin kapanış saati farklılık gösterebilir. Ancak CarrefourSA kapanış saati genel olarak 22.00 olarak belirlenmiştir ve mağazalar 22.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.