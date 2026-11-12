Çatalca sahilde şaşkına çeviren manzara! Dalgalar milyonlarca liralık serveti kıyıya taşıdı: Görenler gözlerine inanamadı!

EKİPMANLARIN DEĞERİ MİLYONLAR LİRA

Arnavutköy açıklarında henüz hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman düştüğü belirlenemeyen konteyner, dalgaların etkisiyle Çatalca kıyılarına kadar sürüklendi. Kıyıya çarparak açılan konteynerin içerisindeki tonlarca ağırlığındaki profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipmanlar, dalgalarla birlikte kumsala ve kayalıklara yayıldı.