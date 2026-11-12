Haberler Yaşam Haberleri Çatalca sahilde şaşkına çeviren manzara! Dalgalar milyonlarca liralık serveti kıyıya taşıdı: Görenler gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:45

Çatalca sahilde şaşkına çeviren manzara! Dalgalar milyonlarca liralık serveti kıyıya taşıdı: Görenler gözlerine inanamadı!

Çatalca sahilinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Arnavutköy açıklarında yük gemisinden düştüğü belirtilen konteyner, dalgalarla kıyıya sürüklendi. İçindeki milyonlarca lira değerindeki ekipmanlar ise 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldı. İşte detaylar…

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Çatalca sahilde şaşkına çeviren manzara! Dalgalar milyonlarca liralık serveti kıyıya taşıdı: Görenler gözlerine inanamadı!
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Çatalca'da yük gemisinden düşerek sürüklendiği belirtilen, içerisinde ses sistemlerinin bulunduğu konteyner kıyıya vurdu. Konteynerdeki milyonlarca lira değerindeki ürünler yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayılırken, ekipler konteyneri ve ürünleri muhafaza altına aldı.

EKİPMANLARIN DEĞERİ MİLYONLAR LİRA

Arnavutköy açıklarında henüz hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman düştüğü belirlenemeyen konteyner, dalgaların etkisiyle Çatalca kıyılarına kadar sürüklendi. Kıyıya çarparak açılan konteynerin içerisindeki tonlarca ağırlığındaki profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipmanlar, dalgalarla birlikte kumsala ve kayalıklara yayıldı.

ÜRÜNLER 2 KİLOMETRELİK SAHİL ŞERİDİNE YAYILDI

Çevredekiler, kıyıya dağılan elektronik cihazları ve kutuları fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, ses sistemlerinin yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldığı tespit edildi. Konteyner ve sahile dağılan milyonlarca lira değerindeki ses sistemleri ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ARNAVUTKÖY #ÇATALCA

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Çatalca sahilde şaşkına çeviren manzara! Dalgalar milyonlarca liralık serveti kıyıya taşıdı: Görenler gözlerine inanamadı!
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