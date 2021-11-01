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Giriş Tarihi: 1.11.2021 16:46 Son Güncelleme: 1.11.2021 17:05

Çatıdan düştü kurtarılamadı!

ABBAS ÇAKAR
Çatıdan düştü kurtarılamadı!

Kocaeli Kartepe İlçesinde oğlu ile birlikte çatı tamiratı yaparken dengesini kaybederek 2 katlı binanın çatısından düşen 82 yaşındaki Dursun Durmuş kurtarılamadı.

Kocaeli Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokak'ta önceki gün meydana gelen olaya, oğlu ile birlikte 2 katlı evlerinin çatısına çıkarak tamirat yapan 82 yaşındaki Dursun Durmuş, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olaydan hemen sonra çevredekilerin 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulunması üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 4 çocuk babası Durmuş'un cenazesi, Kartepe Dumlupınar Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.

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Çatıdan düştü kurtarılamadı!
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