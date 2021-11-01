Çatıdan düştü kurtarılamadı!

Kocaeli Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokak'ta önceki gün meydana gelen olaya, oğlu ile birlikte 2 katlı evlerinin çatısına çıkarak tamirat yapan 82 yaşındaki Dursun Durmuş, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olaydan hemen sonra çevredekilerin 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulunması üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 4 çocuk babası Durmuş'un cenazesi, Kartepe Dumlupınar Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.