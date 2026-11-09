Çatılarda güneş paneli dönemi bitiyor! Evlerde yeni sistem başladı

3. Hibrit inverterler yeni sistemlerin önemli parçası oluyor

Güneş enerjisi sistemlerinde paneller kadar inverter teknolojisi de önem taşıyor. Panellerden elde edilen doğru akımı evlerde kullanılan alternatif akıma dönüştüren inverterler, sistemin temel bileşenleri arasında bulunuyor.

Hibrit inverterler ise güneş panelleri, elektrik şebekesi ve batarya arasındaki enerji akışını yönetebiliyor. Böylece uygun ekipman ve tesisatla üretilen elektriğin depolanması ve ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanılması mümkün hale geliyor.

Bazı modeller elektrik kesintisi sırasında yedek enerji desteği de sağlayabiliyor. Ancak her hibrit inverter kesintide otomatik olarak elektrik sağlamıyor. Bunun için cihazın yedekleme özelliğinin bulunması ve tesisatın buna uygun kurulması gerekiyor.