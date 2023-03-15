Çavuş Apartmanı sakinleri yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşıyor

Sarıyer Bahçeköy'de 2021'de çöken 9 katlı Çavuş Apartmanı sakinleri Başakşehir'de TOKİ güvencesi ile yapılan konutlara taşınma süreci başladı. Sarıyer Belediyesi'nin o dönem herhangi bir adım atmaması üzerine AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığına müracaat eden ve yıkılan evlerinin yerine TOKİ'den ev sahibi olan Çavuş Apartmanı sakinleri, teşekkür etmek amacıyla AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Bahçeköy Çavuş Apartmanı sakinlerinin teşekkür ziyaretinden duyduğu memnuniyet dile getiren AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, şöyle konuştu: "TOKİ'nin inşa ettiği konutlara hak kazanan Çavuş Apartmanı sakinlerine hayırlı olmasını cenab-ı haktan niyaz ediyorum. Yeni evlerine kavuşan her kardeşimize huzur içerisinde oturmalarını cenab-ı haktan niyaz ediyoruz. Bahçeköy'deki sakinlerimizin de gözyaşlarına sessiz kalmayan yüreklerindeki acıya sessiz kalmayan Cumhurbaşkanımıza ben buradan şükranlarımı ifade etmek istiyorum."
GÜNLERCE GELİP ŞOV YAPTILAR DEVLETİMİZ İSE YANIMIZDA OLDU
Yıkılan apartmanlarının yerine Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde TOKİ'den ev sahibi olan vatandaşlar şunları söyledi:
*Ferhat Girişen, "Zor zamanlarımızda ve bu zamanlarımızda devletimizin yanımızda olması bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Kader gayret işidir bunu hepimiz biliyoruz. Allah Başkanımızın gayretini eksik etmesin, onu da bizim başımızdan eksik etmesin. Her şey için çok teşekkür ederiz" dedi.
*Aysel Duman: Biz Çavuş Apartmanı'nı çok zorluklarla elde etmiştik. Tırnaklarımızla kazıyarak daire sahibi olmuştuk. 14 yıl da orada oturduk, çok güzel anılar biriktirdik. Binamız çökünce dünyamız yıkıldı. Ama devletimiz bizim elimizden tuttu. Ben hiçbir zaman böyle bir eve sahip olacağımızı, bu kadar mutlu olacağımızı hayal bile edemezdim. Devletimiz sayesinde mutluluktan iki kere ağladım. Bize yardımlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun.
*Gülistan Kavrazlı: Sayın Cumhurbaşkanım sen bize TOKİ kapılarını açtın. Allah'ım da sana cennet kapılarını açsın. Çavuş Apartmanı sakini olarak şahsınıza çok çok teşekkür ederim.
*Çetin Özer: Sayın Cumhurbaşkanımıza zor günlerimizde bizim yanımızda olduğu için, evlerimize kavuşturduğu için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendisinden.
*Mehmet Yalçın: Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç başta olmak üzere gelip aylarca bizim üzerimizden şov yaptılar, hiçbir katkı sağlamadan aylarca bizi oyalayıp gittiler. AK Parti İlçe Başkanlığı gelip gerekli bilgileri aldı. Daha olayın ilk haftasında Ankara'ya gidildi, ikinci haftada da müjdeli haberleri verdiler ve TOKİ de beklendiğinden daha kısa bir sürede yeni evlerimizi teslim etti. Allah razı olsun, iyi ki AK Parti var. Bunu bizzat tecrübe ettim ve ben de bundan sonra Cumhurbaşkanımızın bir yol arkadaşı olmak istiyorum. Üye olup bu millet için çalışmalarda yer almak istiyorum.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak üzerinde yer alan ve 1999 yılında yapılan 9 katlı 39 daireli Çavuş Apartmanı, 2019 yılının Ağustos ayında 2 taşıyıcı kolonun patlaması sonucunda mühürlenerek boşaltılmıştı. Yaklaşık iki yıl boyunca kaderine terk edilen Çavuş Apartmanı 27 Haziran 2021'de büyük bir gürültüyle çökmüştü. Binanın çökmesinin ardından açıklama yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Bina mühürlendikten sonra boşaltıldı, mahkemeler oldu. Hala itirazlar, davalar var. Bu davalar bitmeden binayı yıkmamız mümkün değildi" demişti. Vatandaş evlerini kaybetmesinin acısını yaşarken Sarıyer Belediyesi'nin mağdurlara yönelik herhangi bir çalışma yapmaması üzerine harekete geçen Sarıyer AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, konuyu Cumhurbaşkanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ileterek bir an önce çözülmesi için girişimlerde bulunmuştu. Yaşanan sürecinde ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca mağdur ailelere bin 500 ila bin 800 TL arası kira desteği verilmişti. Apartman sakinleri; TOKİ tarafından yapılan Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki yeni evlerine geçmenin hazırlığı içinde. Bugünkü değer 6 milyon TL değeri olan evler için Çavuşbaşı Apartman sakinleri, 15 yıl boyunca 2 bin 40 ila 2 bin 800 arası para ödeyecek.