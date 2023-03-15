Çavuş Apartmanı sakinleri yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşıyor

*Gülistan Kavrazlı: Sayın Cumhurbaşkanım sen bize TOKİ kapılarını açtın. Allah'ım da sana cennet kapılarını açsın. Çavuş Apartmanı sakini olarak şahsınıza çok çok teşekkür ederim.

*Çetin Özer: Sayın Cumhurbaşkanımıza zor günlerimizde bizim yanımızda olduğu için, evlerimize kavuşturduğu için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendisinden.

*Mehmet Yalçın: Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç başta olmak üzere gelip aylarca bizim üzerimizden şov yaptılar, hiçbir katkı sağlamadan aylarca bizi oyalayıp gittiler. AK Parti İlçe Başkanlığı gelip gerekli bilgileri aldı. Daha olayın ilk haftasında Ankara'ya gidildi, ikinci haftada da müjdeli haberleri verdiler ve TOKİ de beklendiğinden daha kısa bir sürede yeni evlerimizi teslim etti. Allah razı olsun, iyi ki AK Parti var. Bunu bizzat tecrübe ettim ve ben de bundan sonra Cumhurbaşkanımızın bir yol arkadaşı olmak istiyorum. Üye olup bu millet için çalışmalarda yer almak istiyorum.