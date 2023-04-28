Çavuşoğlu: “21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz”

Sağlık açısından geçmişte yaşananları hatırlayıp geleceğe daha güvenle bakmak istediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "2002 yılında 2 milyar TL ayırıyorduk. 2023 yılı itibari ile 293 milyar TL sağlık harcamaları için bütçe ayırıyoruz. 2002'de 378 binden yaklaşık 1 milyon 360 bine çıkarmış bulunuyoruz, yani yaklaşık 1 milyon sağlık personelini devletimize, hastanelerimize ve kurumlarımıza kazandırmış bulunuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu artık Türkiye ambulans uçak ve ambulans helikopter sayısında dünyanın en iyileri arasına girdiğini de söyledi. 20 yılda Kaş, Demre, Elmalı, Finike, Kemer, Elmalı, Korkuteli, Kepez, Gündoğmuş ve Gazipaşa devlet hastanelerini hizmete açtıkların belirten Bakan Çavuşoğlu, "Antalya, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanelerini Serik ve Manavgat hastanelerinin ek binalarını bu dönemde hizmete açtık. İnşallah 300 Yataklı Aksu Hastanesini, yine 100 Yataklı Döşemealtı Hastanesini de şehir hastanemiz gibi kısa sürede hizmete açacağız. Alanya Payallar bölgesinde 200 yataklı bir hastane, Manavgat'ta 400 yataklı hastanemizin temellerini atacağız. Konyaaltı Devlet Hastanemizin de temellerini atacağız. Yasaklar girmeden gelebilirse sağlık bakanımızla gelemezse Antalyalılar olarak hep birlikte temelini atacağız. Artık Türkiye ambulans uçak ve ambulans helikopter sayısında dünyanın en iyileri arasına girdi. Bunlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sayesinde oldu. Geçen yıl yurt dışından ambulans uçakla 167 hastamızı getirdik" şeklinde konuştu.

Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. İsmail Başıbüyük, "Mevcut hastanemiz 100 yataklıydı. Bu sayede 175 yatak kapasiteli bir hastaneye sahip olduk. Böylece C grubundaki bir hastanemizi B grubu statüsüne kavuşturacağız. Böylelikle hastanemize gelen hekim sayısını da arttırmış olacağız. Eski hastanemizde 4 tane ameliyathanemiz, 5 tane yoğun bakımız varken şimdi bu hastanemizle birlikte toplam yoğun bakım ünitemizi 22 ye ulaştırmış olacağız. Bunların 5 tanesi yeni doğan yoğun bakım ki bu da Kumluca'da ilk olacak" dedi